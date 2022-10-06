Развязка инцидента на улице в Вильнюсе: адвоката ждет уголовное разбирательство

Полиция начала расследование и ищет свидетелей.
Delfi уже сообщал, что конфликт на улице произошел между адвокатом Альбертасом Бенджюсом и его бывшей супругой. Заложником конфликта стал ребенок. В социальных сетях поделились видео, которое вызвало бурную реакцию в обществе.
Полиция просит связаться со следователем 3-го комиссариата Томой Гайгалайте, тел. номер 869853704, 870056077.
Адвокат объяснял, что хотел отвезти сына в музыкальную школу, но бывшая жена не дала этого сделать. Он сказал, что только хотел посадить сына в машину.
Очевидцы рассказали, что мужчина грубо вел себя с женщиной.
Бенджюс не скрывал, что отношения с бывшей супругой у него натянутые.
"Женщина стала звать на помощь, подошли молодые парни, они пытались отстранить адвоката. Женщина с ребенком успела убежать и села в троллейбус. К адвокату подошли люди, стали его корить. Адвокат позволил себе вульгарные реплики в адрес незнакомых людей", – рассказали очевидцы.
За женщину вступились подростки, она с сыном убежала в троллейбус. Вскоре после этого женщина позвонила в полицию.
Она сказала, что на остановке с сыном ждала автобуса,планировала везти ребенка в музыкальную школу.
У Бенджюса уже были проблемы из-за недолжного поведения. Адвокатский суд чести рассмотрел дисциплинарное дело в отношении Бенджюса и 29 апреля 2019 года констатировал, что адвокат своими действиями нарушил законы адвокатуры ЛР. Правда, Бенджюсу назначили только выговор.
Сейчас адвоката ждет встреча с полицией. Возбуждено уголовное дело по 2 и 3 ч. 140 ст. УК ЛР (нанесение физической боли или незначительного ущерба здоровью).
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