Развлекательные и познавательные мероприятия на ближайшие дни

28 января, в Еврейском музее Виленского Гаона (ул. Паменкальнё, 12) приглашает на бесплатную экскурсию по экспозиции Холокоста на литовском (в 12.00) и английском (в 14.00) языках. Вход свободный. В 15:30 состоится памятное шествие, посвященное международному дню Холокоста. Начало в 15:00 у Музея Самуэля Бака (ул. Наугардуко, 10)

В течение всех выходных с 9:00 до 18:00 Туристический информационный центр (ул. Пилиес, 2) приглашает вместе праздновать день рождения Вильнюса. Здесь можно написать открытку с поздравлением и пожеланиями, а центр позаботится, чтобы она достигла адресата. Можно также получить купон, а потом обменять его на чай или кофе в одной из кофеен Вильнюса (количество купонов ограничено).

Вас ждут выступления различных импровизационных театральных трупп, 4-часовая полнометражная импровизированная пьеса, импровизационные джемы, открытые для всех желающих, и еще больше импровизационного веселья. Место проведения — Театро Клубас, ул. Вильняус, 22, Каунас .

Импро Марафон 2024 — 12 часов комедии. Мероприятие состоится 27 января в 10.00. Организаторы предлагают надеть свой импровизированный спортивный костюм и проверить себя на выносливость в 12-часовом театральном импровизационном марафоне!

Клоуны в космосе — интерактивное шоу для детей. Мероприятие состоится 27 января в 12.00 до Дворце Гирстучё (ул. Ково 11-осёс, 26, Kaunas). Фантастическое шоу о путешествиях автостопом по галактике. Все дети будут не просто зрителями — они станут пассажирами космического корабля U-TA-TA! А некоторым даже посчастливится стать водителем НЛО! Ведь путешествовать между звезд можно даже с помощью пылесоса! Дети до 3 лет допускаются бесплатно вместе с родителями (дополнительное место не требуется).

Мастерская-ритуал по изготовлению исторических благовоний KYPHI. Первый публичный мастер-ритуал KYPHI в Литве состоится 27 января в 13.00. Используя исторические источники, научные исследования и ботанические справочники, участники совершат путешествие на несколько тысячелетий назад и попытаются реконструировать священное благовоние KYPHI, которое хранили под покровом тайны древнеегипетские жрецы. Во время мастер-класса все на короткое время станут археологами, алхимиками, парфюмерами и создателями духов!

Место проведения: Дробес Фабрикас (ул. Дробес, 62, Каунас). Необходима регистрация. Форма здесь.

Клайпеда



В субботу, 27 января, в 11.00 Клайпеда Публичная библиотека им. Иммануила Канта приглашает всех книголюбов на встречу книжного клуба "В другом предложении" в молодежном отделе Публичной библиотеки (ул. Тильжес, 9). Будет читаться роман Хиро Арикавы "Хроники путешествующего кота".

