Разочарованные Палангой литовцы едут на латышский курорт

Лиепая находится в 70 км от Паланги. Кажется, что этот курорт без особых усилий переманивает у Паланги отдыхающих и их деньги. Сами латыши много для этого не делают: не закупают рекламы, не вешают плакаты, кажется, вообще ничего не делают для привлечения литовцев. Этого не надо делать, поскольку сами отдыхающие из Литвы рекламируют курорт среди своих соотечественников, родственников, коллег.

Уважаемые предприниматели, не пора ли задуматься. Литовцев на курорте так много, что может показаться, будто вы находитесь в Литве. Машины с литовскими номерами стоят на каждой улице города.

Самое смешное, что литовцы жалуются на то, что в Латвии не говорят по-литовски.

"В ресторанах не хватает только персонала, который говорил бы по-литовски, все остальное - идеально", – сказала Рута из Вильнюса. Рута из иностранных языков знает только русский, но им владеют не все латыши.

"Пляж здесь шире в 3-4 раза, меньше людей, меньше толкотни, больше порядка", – ответила Диана из Каунаса на вопрос, почему с семьей приезжает в Лиепаю 4-й год подряд. А сестра Дианы сказала, что ей в Лиепае понравилось даже больше, чем в Турции. "Паланга ни в какое сравнение не идет, это как Париж с Йонавой", – сказала Диана, нахваливая Лиепаю.

Женщину разочаровали палангские цены, хаос и беспорядок. ее пугает и уровень преступности на литовском курорте. "Я не знаю, как туда еще ездят люди. В последний раз мы были там в 2017 г, нас обокрали на пляже. Украли очки от солнца, а полиция ничего не предприняла", – сказала он.

"Мы были и в Юрмале, и в Вентсписле, но там нам не так понравилось. К Лиепае у меня нет никаких замечаний", – продолжила Диана.

Приехали в Лиепаю и Лина с Нерингой из Паневежиса. Они заметили, что цены здесь ниже, чем на других курортах Литвы и Латвии.

"За ночь в двухместном гостиничном номере мы заплатили 45 евро, где вы видели такие цены в Литве? Точно у моря таких нет", – радовались женщины.

Все пять дней отпуска они ходят поесть в местные кафе и рестораны. Цены здесь, почти как в Паневежисе, но еда вкуснее: "Латыши стараются, у них хорошие рецепты, везде вкусно".

Вита, которая сейчас живет в Лондоне, также бывала здесь не раз. "тете понравились местные парки, зеленые зоны. Здесь очень красиво, даже в Вильнюсе я не видела такого, хотя очень люблю родной город", – сказала она и порадовалась тишиной в Лиепае. "Лиепая больше Паланги, поэтому здесь поток туристов так распределяется, что не чувствуешь давки", – заметила Вита.

Отдыхающие из Литвы отмечают, что пляж в Лиепае чище и ухоженнее, чем в Паланге и Швянтои.

"В Литве на курортах постоянная проблема - туалеты, а здесь они на каждом углу стоят, в Паланге мне не хватает и душей у моря, а в Лиепае они есть, современные, хорошие и бесплатные", – заметил Раймундас из Шляуляй.

Его порадовала и возможность заниматься спортом на пляже.

Отдыхающие из Литвы охотно фотографируются и у большой надписи Liepaja, им хотелось бы, чтобы что-то похожее появилось в Паланге. "Остается притная память, можно показать друзьям. В такую надпись стоит инвестировать", – считает Сигита из Клайпеды.

Многие отдыхающие хвалят Лиепаю за деревянные дорожки, ведущие к морю, они удобны для мам с колясками и инвалидов на колясках.

Отдыхающим нравятся и кафе на пляже, где можно купить нормальные блюда, а не фаст-фуд, как в Паланге. Самые популярные кафе - Red Sun Buffet и Cukurfabrik.

В выходные дни литовцы ходят и на центральный рынок Лиепаи. "Мы арендуем апартаменты, поэтому сами готовим, это дешевле", – сказала пара из Литвы. Отдыхающие заметили, что цены здесь, почти как в Литве, но черешня и спаржевая фасоль показались им дешевле.

Работники местных ресторанов сказали, что к ним приходит много литовцев. "Раньше было много россиян и белорусов, но сейчас наши основные клиенты - литовцы", – сказал официант ресторана MO Liepaja.

Работницы кафе Boulangerie заметили, что большая часть приезжающих в Лиепаю литовцев не говорит по-английски, да и по-русски эти люди стараются сейчас не говорить. Тогда персонал кафе старается общаться с ними на языке жестов, и такое решение оправдывает себя.