Разногласия по вопросу зарплат: работодатели не хотят повышать, а экономисты говорят, что выбора нет

Президент Литовской ассоциации компаний, предоставляющих услуги трудоустройства, Аурелия Малдутите, подсчитала, что в прошлом году и в этом зарплаты в среднем выросли на 12-15%.

"Рост зарплат вызван нехваткой работников. В этом году зарплаты уже повышали в январе. Поэтому сложно предположить, что их повысят еще раз. Тем более что компании сталкиваются с нехваткой сырья.

Однако ожидания работников выросли. Люди надеются на рост зарплат. Трудно сказать, насколько зарплаты увеличатся в следующем году. Если продолжать повышение зарплат, работники могут не окупиться, компании утратят конкурентоспособность", – сказала специалист.

Она заметила, что чем ниже квалификация работника, тем важнее при трудоустройстве бывает критерий зарплаты.

"Однако квалифицированные работники хотят получать дополнительную выгоду, они хотят более гибкий график работы, не только в офисе, но и на дому. Также работники ценят дополнительное страхование здоровья в частном секторе.

Работников не хватает, несмотря на то, что в Литве немало безработных. Неработающие не хотят идти на рынок труда. А бизнесу нужны мотивированные люди, которые хотят работать, найти таких непросто. Работа найдется для всех, но не у всех достаточно мотивации или квалификации", – сказала Малдутите.

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что сейчас лидерство на себя должны взять власти, они должны помочь бизнесу.

"В противном случае Литве грозит португальский синдром. Его суть в том, что страны, которые прежде были более развитыми, чем Литва, например, Испания или Португалия, сейчас экономически слабее нас. После вступления в ЕС Литва по ВВП обошла эти страны, однако нам грозит падение.

Мы утратили восточный рынок – Россию, Беларусь, Украину, у нас есть проблемы с Китаем. Тайвань не хочет покупать у нас зерно. Литовскому бизнесу непонятно, на какие рынки идти, что им предлагать", – сказал Арлаускас.

По его словам, сейчас непонятно, какое министерство и за что отвечает.

"Кризис 2008 г. пусть непопулярными методами, но тогдашнее правительство обуздало. Сейчас мы снова можем столкнуться с кризисом, который охватит все секторы. Однако предлагают повышать минимальные зарплаты и пенсии. А ведь в прошлый раз наоборот ограничили рост зарплат и пенсий", – напомнил он.

По словам Арлаускаса, желание работников, чтобы зарплата выросла, на фоне высоких цен понятно.

"Но большие зарплаты не остановят рост инфляции. Надо искать иные способы, например, повышать ННМ, дать бизнесу возможность больше инвестировать в здоровье работников, страхование здоровья", – перечислял он.

Между тем экономист Марюс Дубниковас считает, что зарплаты должны расти.

"Как бы не хотелось работодателям сэкономить, сделать этого не удастся, поскольку во всей Европе работников не хватает. Очень легко потерять специалистов. Поэтому ни промышленность, ни сфера услуг не могут давить на работников в вопросе зарплат. Как раз мы должны говорить об их росте, который в этом и в следующем году и без того будет меньше, но будет. В последние годы зарплаты росли быстро. Дальнейший рост составит 6–8%", – прогнозировал экономист.

Старший экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене сказала: "Сейчас компании находятся между молотом и наковальней. Увеличились расходы на сырье, утрачены рынки импорта, растут расходы на рабочую силу. Сокращается рост продаж. Закрылся восточный рынок, изменились ожидания бизнеса и жителей. Спрос в ближайшее время будет меньше. Поэтому и возможности повышения зарплат будут скромнее. Компании мало инвестируют в роботизацию и цифровые технологии, что могло бы уменьшить зависимость от рабочих рук. Однако в условиях войны у соседей, неопределенность очень велика. Сейчас неподходящее время для долгосрочных инвестиций. Бизнес воздерживается от дополнительных обязательств".

Однако Дубникова сне считает, что трудности бизнеса должны влиять на снижение роста зарплат.

"Стратегия продаж не меняется, надо продавать. Чтобы повышать конкурентоспособность, надо роботизировать, автоматизировать процесс. Эти технологии становятся доступнее. Если компания будет экономить за счет работников или качества продукции, это скажется на ее результатах. Надо думать, как больше заработать, а не сэкономить", – предлагает он.