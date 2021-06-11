Разногласия из-за шествия ЛГБТ достигли пика: жители высказали свое мнение

До сих пор шествие Pride проводили только в Вильнюсе, община ЛГБТ уже несколько лет пытается перенести мероприятие в другие города. В Каунасе шествие хотели провести 4 сентября. В нем должны были участвовать 3000 человек, были предложены три маршрута.

Однако представитель муниципалитета Паулюс Керас ответил: "Улица будет перекопана, движение по ней невозможно". Он сказал, что организаторы представили три версии того же маршрута - по аллее Лайсвес.

"Летние кафе не дадут возможности провести шествие, там не будет необходимого пространства", – сказал он.

Организаторы намерены обжаловать это решение, сказал организатор Каунас Pride Рокас Гарляускас.

Власти города также отмечают, что им не удастся обеспечить безопасность во время такого шествия.

Большинство горожан утверждают, что их такое шествие не радует, но и не помешает.

"Мне не мешают, могут идти, но я не вижу повода для возмущений. Но я думаю, в Каунасе не очень толерантны к таким шествиям", – сказала одна жительница города.

Другая горожанка сказала, что все люди равны, у всех должны быть равные возможности, поэтому она - за шествие. "Я бы пошла, и сидя в том же кафе радовалась бы и аплодировала", – сказала третье женщина.

Но не все хорошо оценили такую новость. "Мне это не нравится, не могу назвать причину, просто неприемлемо", – сказала еще одна женщина.

Депутат Томас-Витаутас Раскявичюс подчеркнул, что по закону мирные митинги надо согласовывать с властями, а не просить разрешения на проведение. "В законе есть немного причин для отказа, но у полиции есть право прекратить мероприятие, если налицо нарушения закона. Например, разжигают рознь", - сказал депутат.

По его словам, это распространяется и на ситуацию с "Маршем семей", который Вильнюс не разрешил проводить.