Разница в зарплатах огромная, а в стоимости жизни - нет: сравнение ситуации в Вильнюсе и Берлине

По данным Numbeo, платформы сравнения различных экономических показателей разных городов мира, средний доход жителей Берлина после уплаты налогов составляет 3658 евро, в Вильнюсе — 1393 евро, или на 61,9% меньше. Однако при сравнении цен на товары и услуги различия не столь велики. За многие продукты питания и одежду берлинцы платят всего на несколько процентов больше.
По данным Numbeo, общий уровень потребительских цен в Вильнюсе всего на 30,8% ниже, чем в Берлине, правда, если принять во внимание цены на аренду жилья, которые в немецкой столице гораздо выше, разница возрастает до 39,2%.
Однако есть товары и услуги, за которые жителям Вильнюса приходится платить больше, чем жителям Берлина. Например, молоко в наших магазинах стоит на 8,3%, а вино или пиво — соответственно на 60% и 46,6% больше. Почти на 37% больше пришлось бы заплатить за игру в теннис в Вильнюсе, а если бы вы отдали ребенка в частный детский сад, то пришлось бы платить даже на 110% больше, чем в Берлине.
По расходам на питание - в числе лидеров
Недавно Delfi писала, что жители Литвы тратят на еду в среднем 218 евро в месяц, что составляет примерно пятую часть их общих расходов. Литва входит в число 12 стран Европы, которые больше всего тратят на продукты питания.
В Европе больше всего на еду тратят швейцарцы (325 евро), норвежцы (308 евро) и датчане (281 евро). Наименьшие суммы на еду в Европе тратят жители Украины (98 евро), Беларуси (89 евро) и Молдовы (88 евро). Немцы тратят на еду столько же, сколько литовцы, голландцы чуть больше (221 евро).
Правда, хотя немцы тратят столько же, сколько литовцы, доля их расходов на продукты питания гораздо ниже (12% против 21% у жителей Литвы).
Это означает, что на продукты питания в Германии тратится относительно гораздо меньше, чем в Литве. В основном это связано с различиями в уровне заработных плат. В настоящее время средняя зарплата в Германии составляет около 4 тыс. евро до вычета налогов, а в Литве в два раза меньше – 2 тыс. евро. Соседи поляки находятся на 28-м месте в списке, тратя на продукты питания 128 евро или на 40% в месяц меньше, чем литовцы. Латыши (23-е место) тратят на еду 164 евро, эстонцы (14-е место) - 197 евро.