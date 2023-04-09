Разница в ценах на лекарства в Литве и Польше удивляет: литовцы не зря ездят в польские аптеки

Например, в в Литве упаковка Cor4 Complex (28 шт) стоит почти 18 евро, 30 шт капсул Inolab – 17 евро, во время акции – 10-13 евро.

В Польше цены на аналогичные препараты намного ниже, например, AntyChol (60 шт) почти 7 евро (32 злотых), 30 таблеток Cholestil Max 200 стоят всего 4 евро (18 злотых).

© Skaitytojo nuotr.

© Skaitytojo nuotr.

Глава портала Pricer Арунас Визицкас сказал Delfi, что более низкие цены в Польше обусловлены размером рынка и конкуренцией.

"Там большая конкуренция, много аптек. Кроме того, другая структура распространения продукции. У нас обычно сети аптек и распространители продукции связаны. Это позволяет нашим торговцам устанавливать цены не по условиям рынка, а как им хочется", – сказал он.

По словам собеседника, такая ситуация в Литве позволяет сетям аптек ограничивать попадание на рынок конкурирующих продуктов.

"Поэтому некоторых лекарств, которые дешевле, в Литве просто нет. С одной стороны, это из-за сертификации, ведь некоторые производители этого не делают из-за небольшого рынка в Литве. Но когда число распространителей ограничено, им не нужны альтернативы, они достаточно зарабатывают за счет того, что есть", – сказал глава Pricer.

Он считает, что ситуацию улучшила бы либерализация рынка фармации, тогда в Литве появилось бы больше игроков, выросла бы конкуренция.

Между тем председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге обратила внимание на то, что сравнивают лекарства разных производителей, в них может различаться состав и количество действующих веществ. Это, по ее словам, может обусловить разницу в ценах.

"Цены на такие пищевые добавки в Литве и в Польше могут отличаться из-за разницы рынков, разных НДС, в Польше он всего 8%", – сказала она.

Однако председатель Содружества пациентов больных сердечно-сосудистыми заболеваниями "Здоровое сердце" Раса Шемётене сказала, что в Польше дешевле не только пищевые добавки, но и лекарства. По ее словам поляки компенсируют большую часть цены.

"Нет такого, что цена отличается в три раза, но на треть лекарства там дешевле", – сказала она Delfi.

По словам Шемётене, немалая часть членов их содружества ездит за лекарствами в Польшу, потому что цены там ниже.

"Есть лишь одна проблема - в приграничных аптеках препараты буквально сметают с прилавков те же литовцы", – сказала собеседница.