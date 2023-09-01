Разница между брутто-зарплатой в столице и остальной Литве составляет 400 евро

Средняя месячная брутто-зарплата в стране за четверть увеличилась во всех уездах – с 1,3 проц. в Вильнюсском до 4,3 проц. в Мариямпольском уезде.

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 366,1 евро и, по сравнению с первым кварталом 2023 г., увеличилась на 1,2 проц., в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 143,4 евро и была на 2,3 проц. выше.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране (без учета индивидуальных предприятий) во втором квартале 2023 г. в столичном регионе составляла 2 219,6 евро и, по сравнению с первым кварталом, увеличилась на 1,3 проц. В регионе центральной и западной Литвы брутто-зарплата составляла 1 819,3 евро и за четверть увеличилась на 2,8 проц. Разрыв в брутто-зарплате между этими регионами во втором квартале составлял 400,3 евро и за квартал уменьшился на 21,5 евро.

На изменение заработной платы повлияли увеличение масштаба работ, сезонные колебания, изменение числа рабочих дней и другие причины.

Средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале 2023 г., по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилась в 59 самоуправления – с 0,1 проц. (в Электренском и Ширвинтском районах) до 6,5 проц. (в Шилутском районе), кроме Друскининкского самоуправления, где она снизилась на 0,3 проц.

Самую высокую брутто-зарплату – 2 290,7 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюса. В этом самоуправлении месячная брутто-зарплата на 290,6 евро превышала средний показатель по стране.

Меньше всего – 1 402,8 евро – зарабатывали работники предприятий, учреждений и организаций Зарасайского уезда – их брутто-зарплата была на 887,9 евро меньше, чем в Вильнюсском городском самоуправлении.

За год (второй квартал 2023 г., по сравнению с тем же кварталом 2022 г.) средняя месячная брутто-зарплата возросла во всех самоуправления – с 0,9 до 22,6 проц.