Разница между брутто-зарплатой в столице и остальной Литве составляет 400 евро

Средняя месячная брутто-зарплата в стране (без учета индивидуальных предприятий) во втором квартале 2023 г. в столичном регионе составляла 2 219,6 евро и, по сравнению с первым кварталом, увеличилась на 1,3 проц. В регионе центральной и западной Литвы брутто-зарплата составляла 1 819,3 евро и за четверть увеличилась на 2,8 проц. Разрыв в брутто-зарплате между этими регионами во втором квартале составлял 400,3 евро и за квартал уменьшился на 21,5 евро.
Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 366,1 евро и, по сравнению с первым кварталом 2023 г., увеличилась на 1,2 проц., в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 143,4 евро и была на 2,3 проц. выше.
Средняя месячная брутто-зарплата в стране за четверть увеличилась во всех уездах – с 1,3 проц. в Вильнюсском до 4,3 проц. в Мариямпольском уезде.
Самую высокую брутто-зарплату – 2 219,6 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда. Самую низкую – 1 601,5 евро – работники Утенского уезда.
На изменение заработной платы повлияли увеличение масштаба работ, сезонные колебания, изменение числа рабочих дней и другие причины.
Средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале 2023 г., по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилась в 59 самоуправления – с 0,1 проц. (в Электренском и Ширвинтском районах) до 6,5 проц. (в Шилутском районе), кроме Друскининкского самоуправления, где она снизилась на 0,3 проц.
Самую высокую брутто-зарплату – 2 290,7 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюса. В этом самоуправлении месячная брутто-зарплата на 290,6 евро превышала средний показатель по стране.
Меньше всего – 1 402,8 евро – зарабатывали работники предприятий, учреждений и организаций Зарасайского уезда – их брутто-зарплата была на 887,9 евро меньше, чем в Вильнюсском городском самоуправлении.
За год (второй квартал 2023 г., по сравнению с тем же кварталом 2022 г.) средняя месячная брутто-зарплата возросла во всех самоуправления – с 0,9 до 22,6 проц.
На изменение зарплаты повлияло повышение минимальной месячной зарплаты с 1 января 2023 года, увеличение базового оклада государственных политиков, судей, государственных служащих, государственных сотрудников и работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчета размера необлагаемых налогом доходов и другие причины.
В столичном регионе средняя численность работников за четверть увеличилась на 0,6 проц., в регионе центральной и западной Литвы – на 0,5 проц. За год средняя численность работников в столичном регионе увеличилась на 2,8 проц., в регионе центральной и западной Литвы – 0,3 проц.
За четверть средняя численность работников увеличилась в 39 самоуправлениях, больше всего –в Нерингском и Палангском (на 11,4 и 11,1 проц. соответственно), в других самоуправлениях – с 0,1 до 7,4 проц. Средняя численность работников за четверть сократилась в 20 самоуправлениях – с 0,1 проц. (в Укмергском районном, Тельшяйском районном и Каунасском городском) до 4,8 проц. (в Бирштонском), в Утенском районном самоуправлении – почти не изменилось.
За год средняя численность работников сократилось во многих (36) самоуправлениях – с 0,5 проц. (в Аникщяйском районном) до 17,9 проц. (в Кайшядорском районном), в остальных 23 самоуправлениях средняя численность работников увеличилась с 0,1 проц. (в Пренайском районном) до 15,8 проц. (в Юрбаркском районном), в Каунасском городском – почти не изменилась.