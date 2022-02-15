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Перед 16 февраля был проведен опрос, который показал реальную поддержку протестующих. Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Айне Рамонайте в передаче на Žinių radijas представила результаты опрос.
Разлад в обществе больше, чем предполагалось: опрос показал реальное положение дел
© DELFI / Andrius Ufartas

Она рассказала, что провели уже два опроса, один по интернету, он показал, что 30% участников опроса одобряют протесты, другой - опрашивали людей с глазу на глаз и по телефону - показал поддержку в 40%. У респондентов спрашивали: с мая в Вильнюсе состоялся ряд акций, организованных "Союзом семей Литвы", поддерживаете ли вы их?

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Опрос, проведенный центром Vilmorus, показал, что полностью акцию поддерживают 17% респондентов, 21,8% скорее поддерживают, ответ "ни да, ни нет" выбрали 21,3% респондентов, скорее не поддерживающих было 11,5%, полностью не поддерживающих - 20,1%. О таких акциях не слышали 1,6% респондентов, а не ответили на вопрос 6,7%.

Полностью или скорее поддерживают такие протесты 38,8% участников опроса, "ни да, ни нет" – 21,3%, полностью не поддерживают или скорее не поддерживают - 31,6%.

"Теперь можно не гадать, это уже показывает какие-то тенденции", – сказала Рамонайте.

"Эти данные показывают, что поддержка немаленькая. Это показывает разобщение, о котором мы говорим. Есть часть, которая не поддерживает, но есть и те, которые поддерживают", – заметила она.

"Когда я просмотрела разные срезы - есть Вильнюс и не Вильнюс, грубо говоря. И еще – сложно сказать, возраст это или социальный статус. Студенты меньше всего поддерживают. В других группах поддержка относительно похожая, н студенты выделяются, в их группе поддержка небольшая", – комментировала данные профессор.

Раминайте сказала, что эти данные опровергают утверждения о том, что протестуют единицы.

"Один момент, контрастирующий с публичным пространством, в котором пытаются заявлять, что протестуют единицы, что это специфические люди, радикалы, купленные и кем-то привезенные. Что проблеме придают слишком большое значение, что этих людей надо нейтрализовать, изолировать, и проблемы не станет", – сказала политолог.

"Люди не живут в вакууме, они общаются с находящимися вокруг. Если мы видим, что есть социальные группы, в которых процент поддерживающих выше, чем не поддерживающих, они между собой общаются, видят тех, кто поддерживает. И видят контраст в общественном пространстве, что говорят иное. Представьте, как они должны себя чувствовать. Если ни своими глазами вокруг видят, что все недовольны, одобряют протесты. А в публичном пространстве все представляют иначе. Тогда злоба нарастает, увеличивается мобилизация", – сказала Рамонайте.

Политолог заметила, что несмотря на отмену "паспорта возможностей" проблемой остается презентация протестующих.

"Ведь есть твое присутствие пытаются отрицать, говорят, что вас нет, люди пытаются активнее показать себя. И уже не надо никаких поводов для протестов, только этого достаточно. Не даст ли обратный эффект и запрет протестов? Ведь люди обозлятся еще больше", – заметила политолог.

Она согласилась с тем, что есть политики, которые используют протестующих.

"Да, этих партий много, появляются новые, старые пытаются выиграть на этом конфликте, нарастить рейтинги. Это одно, но другой момент – если смотреть на те партии, что у власти, это больше касается консерваторов, кажется, это и им на руку? (…) Может, они думают, что так мобилизуют свой электорат, который осуждает эти протесты. Может, и им это пойдет на пользу? Может, и так, но на пользу ли это стране? Если тебя волнует государство, а ты делаешь шаги ради рейтинга, которые ослабляют государство, то не знаю. Что-то не хорошо с принципами партийной демократии", – заметила Рамонайте.

На вопрос, понимает ли элита всю опасность ситуации, она ответила, что непонимания много.

"Отчасти и легкомыслия, думают, что это нестрашно. Есть и замыкание на своем колесе, это отрыв от реальности и неадекватное видение реальности. Это тоже большая проблема. Мне кажется странным, что нет форматов для раскрытия разных идей", - заметила политолог.

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