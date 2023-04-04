Редакция Delfi получила письмо читательницы (фамилия редакции известна) с видеозаписью, сделанной в тюремной камере: разбито окно, унитаз и т.д.

Сообщается, что это во время обыска сделали надзиратели.

"Хочу показать, как выглядит камера осужденных после обыска. Как надзиратели все разбили и конечно же, никто ничего не чинит. Это насмешка над людьми", – возмущалась читательница.

На видео, которое получил Delfi, осужденный показывает разгром в камере и комментирует: "Камера красивая. Вот, что стало после обыска. (...) Так проводят обыск надзиратели в Мариямполе. Проверка проведена. Вот в таких условиях приходится жить".

"А потом говорят, что осужденные плохие. Вот что делают надзиратели. Надо было идти в уборную и такое устроить?"

Delfi обратился за комментарием в Литовскую службу тюрем.

Представители службы заявили, что это дело рук заключенных.

"Информация и видео связаны с происшествием от 27 марта, зафиксированным в Мариямпольской тюрьме. Надзиратели услышали звуки ударов и увидели, что в уборной разбит унитаз, камера затоплена. Также были разбиты три окна, разбиты лампы, вырваны розетки, электроинсталляция, разбито окошко в двери камеры, испорчен замок в двери, вырвана вентиляционная решетка. Нанесен ущерб на сумму 643,76 евро. В закрытой камере в тот момент находились двое заключенных".

Ведется расследование.