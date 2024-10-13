Разговор с военным экспертом: технологии, дроны и экономика на войне в Украине. Какие уроки извлечет Запад?

— Я думаю, что у разведки есть много инструментов. И еще отмечу, что эстонская разведка делала заявление на протяжении всей войны, и они совпадали, в том числе, с моими оценками. Дело в том, что на складах было не 30 000 тонн, а даже больше. Потому что идет война, хранить боеприпасы негде, они были на поверхности. Я не помню, на этом складе или на другом украинцы нанесли удар в тот момент, когда там на железной дороге стоял состав с новыми снарядами. Страна воюет, как склады могут быть полупустым? И, в отличие от меня, у эстонской разведки есть инструменты, которые ей позволяют оценить, было 30 тысяч тонн или нет. У эстонской разведки есть разные каналы, например у американцев или англичан, у которых очень большие возможности узнать, сколько именно тонн или килограммов взрывчатого вещества было на этом складе. Эти данные не стоит недооценивать.