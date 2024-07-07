Рай в Паланге, где мужчин не ждут: некоторые женщины приходят на пляж только ради рынка

„Если погода хорошая, мы проводим здесь каждый день с 10 до18 ч.“, – сказала женщина, торгующая купальниками. По ее словам, цены на купальники у нее варьируют от 20 до 60 евро.
Однако купальники и полотенца на этом рынке - лишь небольшая часть ассортимента. Здесь можно купить льняные рубашки, платья, шелковые и мохеровые свитера, украшения и нижнее белье.
Если погода плохая, торговцев бывает немного, а в хорошие дни - все прилавки заполнены, от товаров рябит в глазах.
Спору нет, бюстгальтеры на этом рынке покупать удобно – приходишь в костюме Евы и примеряешь. На вопрос, какие правила гигиены действуют. „Бюстгальтеры я даю примерять, а низ – только на свое нижнее белье“, – сказала продавщица.
По ее словам, этот рынок не теряет свою популярность на протяжении многих лет. „Это странно, но есть женщины, которые едут в Палангу и приходят на этот пляж только ради рынка“, – сказала торговка, заметив, что рынок здесь был и в советское время, только работал нелегально. Сейчас он легален и привлекает множество туристов. Идешь на пляж в одном платье, а возвращаешься в другом.
„Я этот рынок помню с детства, сюда ездила моя мама. Сейчас я приезжаю сюда со своей дочерью. Сегодня я ничего не покупала, но недавно купила платье, ниже колен, 40 евро“, – рассказала Иоана из Шяуляй.
Между тем Агне, которая приехала с семьей из Каунаса, сказала, что никогда не загорает на женском пляже, но приходит сюда ради рынка. „Поскольку мы приезжаем семьей, ходим на общий пляж. Но на этот рынок я специально приезжаю, когда бываю в Паланге. И сейчас муж сидит на лавочке за дюнами. Мужчинам сюда нельзя“,– сказала Агне, выбирая бюстгальтер.
Женщина, продающая мохеровые свитера ручной вязки, сказала, что клиентов достаточно. „Я здесь работают только второй год, но те, кто торгует много лет, говорят, что раньше все с прилавков сметали. Но покупателей достаточно и сейчас. Мне сегодня с покупателями повезло. Но я была уверена, что свитера будут пользоваться спросом“, – сказала женщина, продающая свитера по 50–60 евро.
На других прилавках платья со льном – 35 евро, свитера из мохера и шелка – 65-75 евро, льняные рубашки – 45 евро.
Рядом – прилавок для любителей украшений из агата, кораллов, лазурита, рубина и т.д. Отдельно продают изделия из литовского „золота“ янтаря.
Самый дешевый товар здесь – мешочек с янтарем за 1 евро. По словам торговки, люди используют их как украшение в вазах или делают из них украшения. Браслеты из янтаря стоят 9 евро, серьги – 10-20 евро, крупные украшения – от 30 евро.
„Иностранцев здесь бывает немного. В основном приходят литовки. Большая часть - постоянные покупатели или те, кто что-то купил в прошлом году“, – рассказала торговка янтарем.