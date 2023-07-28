28 июля 2023 г. 15:45

Растет плата за вырубку охраняемых деревьев: что должны знать владельцы частных участков

 
ru.DELFI.lt
Medžiai Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.
Medžiai Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.
С этой недели владельцы некоторых участков земли получат письма с информацией об изменении платы за вырубку охраняемых деревьев. Это значит, что даже если владелец участка получит разрешение на вырубку дерева, он должен будет заплатить большую сумму компенсации, пишет madeinvilnius.lt.

Новый закон об охраняемых зеленых насаждениях вступил в силу с мая 2023 года. Сейчас муниципалитеты сами могут устанавливать размер компенсации за срубленные или поврежденные деревья, которые находятся под охраной.

7 июня горсовет Вильнюса утвердил список таких охраняемых деревьев. Он был дополнен 28 июня и будет пополняться в будущем.

На данный момент в списке 45 000 деревьев.

"Мы усиливаем охрану деревьев в Вильнюсе", – сказал представитель муниципалитета Вильнюса Гинтаутас Руновичюс.

В зависимости от установленных расценок будут подсчитывать компенсацию, которую владелец участка должен заплатить за срубленное или поврежденное охраняемое дерево. Рубить деревья можно только после получения разрешения в муниципалитете. Такое заявление можно подать электронным способом на сайте paslaugos.vilnius.lt.

Напомним, что за уничтожение охраняемых деревьев без разрешения грозит штраф.

Не штрафуют за спиливание деревьев, которые не имеют ценности: фруктовые деревья, инвазивные виды (робинии и клены ясенелистные), молодые деревья с диаметром ствола на высоте 1,3 м меньше 20 см (на частной земле) и 6 см (на государственной) и с 12 см (на участках промышленного и коммерческого назначения), деревья в аварийном состоянии или растущие на инженерных сетях.

Для того, чтобы срубить такое дерево не нужно разрешение, однако просьба информировать муниципалитет о планируемых работах.

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