Растет плата за вырубку охраняемых деревьев: что должны знать владельцы частных участков

Новый закон об охраняемых зеленых насаждениях вступил в силу с мая 2023 года. Сейчас муниципалитеты сами могут устанавливать размер компенсации за срубленные или поврежденные деревья, которые находятся под охраной.

7 июня горсовет Вильнюса утвердил список таких охраняемых деревьев. Он был дополнен 28 июня и будет пополняться в будущем.

На данный момент в списке 45 000 деревьев.

"Мы усиливаем охрану деревьев в Вильнюсе", – сказал представитель муниципалитета Вильнюса Гинтаутас Руновичюс.

В зависимости от установленных расценок будут подсчитывать компенсацию, которую владелец участка должен заплатить за срубленное или поврежденное охраняемое дерево. Рубить деревья можно только после получения разрешения в муниципалитете. Такое заявление можно подать электронным способом на сайте paslaugos.vilnius.lt.

Напомним, что за уничтожение охраняемых деревьев без разрешения грозит штраф.