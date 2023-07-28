Растет плата за вырубку охраняемых деревьев: что должны знать владельцы частных участков

Новый закон об охраняемых зеленых насаждениях вступил в силу с мая 2023 года. Сейчас муниципалитеты сами могут устанавливать размер компенсации за срубленные или поврежденные деревья, которые находятся под охраной.
7 июня горсовет Вильнюса утвердил список таких охраняемых деревьев. Он был дополнен 28 июня и будет пополняться в будущем.
На данный момент в списке 45 000 деревьев.
"Мы усиливаем охрану деревьев в Вильнюсе", – сказал представитель муниципалитета Вильнюса Гинтаутас Руновичюс.
В зависимости от установленных расценок будут подсчитывать компенсацию, которую владелец участка должен заплатить за срубленное или поврежденное охраняемое дерево. Рубить деревья можно только после получения разрешения в муниципалитете. Такое заявление можно подать электронным способом на сайте paslaugos.vilnius.lt.
Напомним, что за уничтожение охраняемых деревьев без разрешения грозит штраф.
Не штрафуют за спиливание деревьев, которые не имеют ценности: фруктовые деревья, инвазивные виды (робинии и клены ясенелистные), молодые деревья с диаметром ствола на высоте 1,3 м меньше 20 см (на частной земле) и 6 см (на государственной) и с 12 см (на участках промышленного и коммерческого назначения), деревья в аварийном состоянии или растущие на инженерных сетях.
Для того, чтобы срубить такое дерево не нужно разрешение, однако просьба информировать муниципалитет о планируемых работах.