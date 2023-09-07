Растет интерес к экскурсиям по Игналинской атомной электростанции: впечатление подкрепляют жесткие требования

"Посетить Висагинас и исследовать "атомную область" стоит. Вы увидите самый молодой город, который строился по новому проекту, здания с громкоговорителями на крышах и подземными убежищами.

Вы узнаете, что случилось в 1986 г. на Чернобыльской АЭС, увидите идентичный реактор, увидите, какой была ИАЭС и какая она сейчас", – рассказал родившийся в городе и занимающийся здесь туризмом Антон Евтюхов.

Его называют послом походов по Висагинасу. Он рассказывает, какие шаги надо сделать, чтобы познакомиться с ИАЭС и ее территорией.

Первый шаг – экскурсия по территории ИАЭС.

Специальная одежда, дозиметр, четкий маршрут - все это поможет проникнуться атмосферой условной безопасности и мрачности.

Зал реактора находится на высоте 25 м, пульт управления со множеством кнопок заставляет задуматься об угрозе атома: уран, который здесь использовали, перестанет представлять опасность только через 700 млн. лет.

В советское время не напрасно на ИАЭС работал свой психолог.