Растет число жителей Литвы, живущих от зарплаты до зарплаты: рост цен может остановиться осенью

"Если посмотреть на компоненты инфляции в еврозоне, особенно на предварительные индикаторы, я думаю, что вскоре инфляция замедлится. Опрос компании еврозоны показал, что как в сегменте промышленности, так и в сфере розничной торговли, и в сегменте услуг баланс компаний снижается. Это значит, что все большая часть компаний намерена снижать цены, а меньшая – намерена их повышать. Я вижу, что похожие тенденции будут и в Литве, это значит, что в скором времени мы увидим явное замедление инфляции. В сегменте товаров инфляция будет снижаться", – сказал экономист.