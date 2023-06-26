Растет число жителей Литвы, живущих от зарплаты до зарплаты: рост цен может остановиться осенью

Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене сказала Delfi, что в последнее время жители столкнулись с массой вызовов.
По ее словам, финансовое положение людей нестабильное, многим приходиться думать, как обуздать расходы, что делать, чтобы денег хватило до зарплаты.
"Половина жителей указала, что живет от зарплаты до зарплаты, но пока наше исследование показывает, что люди не задолжали. Это еще не большая проблема, с долгами справляются, но беспокоит то, что резерв, позволяющий чувствовать себя защищенными, есть только у 3 из 10 участников опроса", – сказала Цвиликене.
Она заметила, что можно сделать вывод, что чем меньше доходы у жителей, тем им труднее дотянуть до зарплаты.
"Конечно, есть люди, получающие достаточно приличные доходы, скажем, 1500-2000 евро "на руки", но и они сталкиваются с вызовами, правда, не в таком серьезном объеме", – сказала специалист.
Цивиликене пояснила, что литовцы все еще тратят больше, чем зарабатывают, значит, берут деньги из сбережений.
Экономист Александс Изгородин сказал, что в вопросе инфляции ситуация улучшается.
"Если посмотреть на компоненты инфляции в еврозоне, особенно на предварительные индикаторы, я думаю, что вскоре инфляция замедлится. Опрос компании еврозоны показал, что как в сегменте промышленности, так и в сфере розничной торговли, и в сегменте услуг баланс компаний снижается. Это значит, что все большая часть компаний намерена снижать цены, а меньшая – намерена их повышать. Я вижу, что похожие тенденции будут и в Литве, это значит, что в скором времени мы увидим явное замедление инфляции. В сегменте товаров инфляция будет снижаться", – сказал экономист.
Он прибавил, что если цены на энергоресурсы к осени не будут расти, то сможем вообще забыть об инфляции.
"Мы осенью простимся с ней. В сегменте товаров ожидается масштабное снижение цен. В сегменте услуг особого замедления инфляции не будет, поскольку тут важна ситуация на рынке труда. Рост зарплат приостановит замедление инфляции, но и тут рост будет менее быстрым", – сказал Изгородин.
Что касается цен на продукты, тут он прогнозирует неприятный сюрприз.
"В Южной Европе засуха, есть риск того, что будет расторгнуто зерновое соглашение между Россией и Украиной. Это может вызвать рост цен на мировом рынке. Как я и говорил, многое будет зависеть от цен ан газ и электричество", – повторил экономист.
Цвиликене считает, что пока рано говорить о дефляции, а резерв в кошельках у жителей есть такой - пока есть работа и нет массовых увольнений, правда, Изгородин считает, что ценынне только перестанут расти, но и снизятся.
"Мы можем надеяться на снижение цен. Я вижу прогнозы центробанков, особенно, ЕЦБ, и меня они удивляют. <...> ЕЦБ на прошлой неделе каким-то странным способом сумел повысить прогноз инфляции в еврозоне. Но если взглянуть на предварительные показатели, ЕК, которая ежемесячно проводит опрос компаний в ЕС, все показатели демонстрируют сильное замедление инфляции, а корреляция здесь очень мощная. Я все же остаюсь при своем мнении, инфляция снизится, в сегменте товаров будет снижение цен при условии, что не будет отрицательных явлений на рынке энергоресурсов", – сказал экономист.
Говоря о базовой процентной ставке, Изгородин сказал, что надеется, что в июле ее поднимут в последний раз.
"Это коснется 3 и 6-месячного EURIBOR и окончательной ипотечной ставки в Литве. Кредиты подорожают, и, я думаю, ЕЦБ становится уже не столько экономическим, а политическим учреждением. Они хотят сохранить свою репутацию, показать рынкам, что борются с инфляцией, которая замедляется потому, что снизились цены на энергоресурсы, в мировом масштабе снижаются цены на сырье. Я не верю прогнозам ЕЦБ", – заметил экономист.
Цвиликене уверяет, что сегодня рост процентной ставки касается немалой части литовцев, а тем, у кого есть такие кредиты, непросто.
"Хорошая весть, что в июле изменение должно быть последним, после этого ставка может больше не расти. Но дешевеющее горючее, товары позволят сэкономить этих несколько евро и отложить их на кредиты", – сказала она.
Изгородин считает, что второе полугодие будет для литовцев легче, чем первое.
"В финансовом плане будет легче из-за замедления инфляции при условии, что не будет сюрпризов на рынке энергетики", – обобщил он.