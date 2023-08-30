30 августа 2023 г. 14:33

Растет число случаев COVID-19: как осенью будут тестировать, проводить вакцинацию

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Летом фиксируется немного случаев острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), поскольку это сезонное явление. Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) напоминает, что COVID-19 - такая же болезнь, как и грипп, поэтому, вероятно, уровень заболеваемости этими инфекциями вырастет осенью, а пик придется на зимний период.

НЦОЗ следит за заболеваемостью гриппом и COVID-19. Сейчас фиксируют рост числа случаев COVID-19 (на 31 неделе – 136 случаев; на 32 – 164; на 33 – 257; на 34 – 407 случаев).

Растет уровень заболеваемости коронавирусом в половине стран ЕС.

В сезон в Литве в силе останется прежний порядок - тестирование на ковид, вакцинация новой адаптированной вакциной.

Что касается учебы школьников – она будет проходить в обычном порядке с возможностью во время карантина на время ограничить работу части или всех образовательных учреждений, если не будет объективной возможности для безопасного обучения контактным способом.

Эпидемию в Литве обычно объявляют в зимнее время года. В прошлом году эпидемии не объявлялись.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии