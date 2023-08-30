Растет число случаев COVID-19: как осенью будут тестировать, проводить вакцинацию

НЦОЗ следит за заболеваемостью гриппом и COVID-19. Сейчас фиксируют рост числа случаев COVID-19 (на 31 неделе – 136 случаев; на 32 – 164; на 33 – 257; на 34 – 407 случаев).

Растет уровень заболеваемости коронавирусом в половине стран ЕС.

В сезон в Литве в силе останется прежний порядок - тестирование на ковид, вакцинация новой адаптированной вакциной.

Что касается учебы школьников – она будет проходить в обычном порядке с возможностью во время карантина на время ограничить работу части или всех образовательных учреждений, если не будет объективной возможности для безопасного обучения контактным способом.