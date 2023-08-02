Растет число приезжающих в Литву белорусов: покупают попавшие под санкции товары, возвращают НДС

По данным СОГГ, в начале года, в январе в Литву из Беларуси приехали 106 000 автомобилей с белорусскими номерами.
В феврале их было 97 000, в марте 115 000, а в мае - 120 000.
В июне число въезжающих автомобилей с белорусскими номерами выросло до 126 000.
Представитель СОГГ Лина Лауринайтите-Григене сказала, что рост в последние месяцы объясняется те, что начался летний период отпусков.
"В Беларуси нет моря, кроме того, на Запад на самолетах белорусы не могут попасть во все желаемые страны. Поэтому, возможно, белорусы едут в Литву и Латвию в отпуск или через аэропорты этих стран летят отдыхать на Запад", – заметила она.
Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что соседи едут к нам, потому что им это выгодно.
"Они едут за хорошо известными брендами, если говорить об алкоголе и одежде, возможно, за электроникой. Отчасти это связано с меньшими налогами, а также с введенными санкциями", – заметил он.
Как еще одну причину Визицкас назвал время отпусков и отсутствие языкового барьера.
"Литовцы знают русский, белорусы могут договориться. Чаще всего машины белорусов можно увидеть около торгово-развлекательных центров, Akropolis", – сказал он.
Представитель Ikea Йолита Юдзявичене сказала, что в процентном отношении белорусов у ниц бывает немного.
"Мы не замечаем роста", – заметила она.
Представитель ТЦ Panorama Бируте Калановайте сказала, что белорусы к ним приезжают.
"Однако у нас нет возможности физически фиксировать данные об опыте их покупок, частоте приезда", – заметила она.
Однако, по ее словам, некоторые выводы можно сделать, если следить за результатами услуги Tax Free (возврата НДС покупателям из третьих стран).
"Если сравнивать с допандемическим периодом (2019 г.), в этом году регистрируется наполовину меньше возвращений налогов, однако приезжие тратят больше. Это связано с ростом цен и инфляцией. Если следить за этими данными, общая картина показывает, что количество туристов из Беларуси снизилось, но может быть и так, что не все они пользуются услугой Tax Free Shopping. Кроме того, есть и проживающие в Литве белорусы, которые не могут вернуть НДС, но за покупками приходят", – сказала она.
По данным Global Blue Lietuva, возвращение налогов за покупки чаще всего оформляют в магазинах с товара и для спорта, развлечений, одежды и обуви, аксессуаров.
"Путешественники из третьих стран меньше тратят в магазинах косметики, духов, товаров домашнего обихода, ювелирных изделий, часов и продуктовых магазинах", – сказала Калановайте.
Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене сказала, что граждане третьих стран могут не платить 21% НДС.
"Если такой человек что-то покупает в Литве, он может взять в магазине специальный счет. Он платит всю сумму, но потом предъявляет этот счет на таможне, и ему возвращают НДС", – сказала она.
Такой порядок действует только в случае с гражданами третьих стран, но бывают и люди, пускающиеся на хитрость.
"Кто докажет, что такой товар потом не вернется в Литву? Может, человек получил штамп о вывозе, а потом ввез обратно", – заметила Чибирене.
По ее словам, этот порядок выгоден белорусам.
"Санкции распространяются на все. И на кастрюли, и на посуду. На все, что не является товарами первой необходимости, не используется для лечения", – заметила она.
Представитель ГНИ Алина Гаудутите сказала, что НДС возвращают в тех случаях, если стоимость всех вывозимых товаров не меньше 40 евро, а также тогда, когда все формальности, связанные с вывозом и оформлением вывоза товаров, выполняют в течение 3 месяцев.