Растет число приезжающих в Литву белорусов: покупают попавшие под санкции товары, возвращают НДС

"Если сравнивать с допандемическим периодом (2019 г.), в этом году регистрируется наполовину меньше возвращений налогов, однако приезжие тратят больше. Это связано с ростом цен и инфляцией. Если следить за этими данными, общая картина показывает, что количество туристов из Беларуси снизилось, но может быть и так, что не все они пользуются услугой Tax Free Shopping. Кроме того, есть и проживающие в Литве белорусы, которые не могут вернуть НДС, но за покупками приходят", – сказала она.