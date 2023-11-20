Рассматривается возможность удаленной проверки личности

 
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Asmens tapatybės kortelė
Asmens tapatybės kortelė
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika
Служба по регулированию связи стремится законодательно закрепить возможность дополнительной видеоверификации личности физических лиц.

Служба по регулированию связи стремится законодательно закрепить возможность дополнительной видеоверификации личности физических лиц.

"Новые передовые технологические решения уже позволяют безопасно и надежно устанавливать личность человека дистанционно с помощью видео, однако действующий порядок подтверждения личности человека пока не предусматривает такой возможности", — пояснила Ирма Казлиене, руководитель службы по цифровым услугам.

По ее словам, проект установит основные требования к видеоверификации личности, предусматривая, что детали процесса должны быть описаны в эксплуатационных документах.

"Другой важной частью является то, что должны быть назначены лица, ответственные за предотвращение мошенничества с идентификацией личности, подделки документов и биометрического мошенничества", — подчеркнула Казлиене.

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