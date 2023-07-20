Расследуют похищение троих детей: поиски ведутся в Литве и за рубежом

Этих троих детей забрали из семьи 1 июня, потому что родители отказались отправлять детей в школу. Они прожили в детском центре Pastogė в Каунасе почти два месяца, когда родители самовольно забрали их от ворот центра 18 июля около 9.55 час.
"Супруги Инга (1983 г.р.) и Миндаугас (1981 г.р.) Вилчинскасы самовольно забрали своих троих детей (2018 г.р., 2016 г.р., 2014 г.р.). Они могли уехать на автомобиле марки VW (с немецкой регистрацией). Людей, знающих местонахождение несовершеннолетних и их родителей, видевших их, замечавших указанный автомобиль или те, кто может предоставить любую значимую информацию, просьба звонить по номеру 112", — сообщила полиция.
Полиция Каунасского округа подтвердила, что досудебное расследование было начато в соответствии со статьей 156 ч.2 Уголовного кодекса ЛР, согласно которой предусмотрена ответственность отца или матери, похитивших своего ребенка.
В четверг официальные лица сообщили Delfi, что поиски продолжаются. По неподтвержденным данным, раньше семья проживала в Германии, и именно в эту страну они могли уехать. "Проводятся процессуальные действия, поступающая информация проверяется. Обыски ведутся в Литве и за рубежом", - сообщили в каунасской полиции
К этой истории причастен и житель Каунасского района Антанас Кандротас-Целофанас, который рассказал историю похищения детей в социальной сети. Его записи об этом инциденте были просмотрены полмиллиона раз.
В среду он сказал Delfi, что ничего не знает о похищении детей, но приветствует такой шаг отца. Однако сотрудники милиции в среду вечером пришли в дом матери А.Кандротаса в поисках детей, о чем он сам сообщил в социальной сети. "Детей Миндаугаса ищут у моей матери в Титувенай. Без звонка или другого предупреждения тихо прокрались через внутренний двор. Предъявили удостоверения, были одеты в штатское, ищем, где здесь спрятались дети. Не удивлюсь, если завтра они поедут ко мне в Кулаутаву искать этих детей", - сказал Целофанас.
Отказано в гражданстве
Ранее в трансляциях Целофанаса оставшийся без детей отец утверждал, что он отказался от гражданства Литовской Республики и называл себя просто "свободным, живым человеком". По его словам, ни у него, ни у его детей нет действующих документов. "Я отказался от гражданства Литовской Республики, я родился свободным человеком", — пояснял он в трансляции Целофанаса.
Кстати, сам А.Кандротас признавался, что ему трудно понять философию этого человека. Детей забрали из семьи по решению суда, потому что отец не соглашался отдавать детей в школу. "Он мне сказал, что есть обязательное образование. Насколько я читал, образование является обязательным, но ни одно учебное заведение не воспитывает, а проводит обучение по программе. Воспитание дрессировкой, мы дрессируем собак. Образование - это совершенствование, углубление знаний, познание природы и всего остального. Его сын принес из школы листовку, где было написано: «Пользуйся тиктоком и будет тебе счастье», — сказал лишившийся ребенка отец. Он утверждал, что не видел решения суда, позволяющего забрать у него детей, потому что просто разорвал его, когда получил решение.
"Он мне сказал: ты обжалуй решение суда. Но я ответил, что лица, указанные в судебном постановлении, не имеют к нам никакого отношения", — пояснил мужчина.
Кстати, по данным Delfi, после публикации этой истории с отцом связались юристы и предложили безвозмездно помочь ему вернуть детей. Однако сотрудничество не получилось, так как мужчина подписал доверенность просто как "живой человек", а такой документ не имеет юридической силы, поэтому адвокаты не смогли подать жалобы в суд или представлять его каким-либо иным образом.