Расследуют похищение троих детей: поиски ведутся в Литве и за рубежом

Кстати, сам А.Кандротас признавался, что ему трудно понять философию этого человека. Детей забрали из семьи по решению суда, потому что отец не соглашался отдавать детей в школу. "Он мне сказал, что есть обязательное образование. Насколько я читал, образование является обязательным, но ни одно учебное заведение не воспитывает, а проводит обучение по программе. Воспитание дрессировкой, мы дрессируем собак. Образование - это совершенствование, углубление знаний, познание природы и всего остального. Его сын принес из школы листовку, где было написано: «Пользуйся тиктоком и будет тебе счастье», — сказал лишившийся ребенка отец. Он утверждал, что не видел решения суда, позволяющего забрать у него детей, потому что просто разорвал его, когда получил решение.