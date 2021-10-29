Расследование в Литве: выясняются размеры взяток за фальшивые записи о вакцинации

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Гедрюс Тарасявичюс сказал, что за взяточничество, торговлю влиянием, подкуп грозит уголовная ответственность, максимальное наказание - 7 лет лишения свободы.

"Суммы могли зависеть от типа вакцины. Они составляли 200-300 евро с человека", - сказал прокурор.

Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас не исключил, что некоторые из тех, кто получил фиктивную запись о вакцинации, могли заболеть и умереть от COVID-19, а это искажает статистику.

По данным полиции, одни подозреваемые признали свою вину, а потом поменяли показания, а другие свою вину не признают. Среди подозреваемых - 4 работника поликлиники и двое человек, не связанных с поликлиникой, возможно, это были посредники.

Гагас сказал, что "услугой" воспользовались 200 человек - среди них не только жители Вильнюса.

"Это и люди из других округов, которые часто ездят за границу. Значит, эта проблема носит масштабный, а не локальный характер", - сказал Гагас, заметив, что "клиентам" грозит от ответственность за пользование фальшивыми документами.

Замдиректора поликлиники Виргиния Даутартене сказала, что подозреваемые уже уволены. Правда, она заметила, что если подозрения не подтвердятся, эти люди смогут вернуться на работу.

По ее словам, нелегальная "торговля" документами могла вестись около недели, но на все вопросы ответят в ходе расследования. Расследование проводит и полиция и поликлиника.

Она заметила, что теоретически данные могли фальсифицировать не только врачи, но и медсестры, поскольку у них есть доступ к системе, именно они выполняют эту процедуру.

Полиция сообщила, что данные о торговле такими записями о вакцинации поступила 20 октября. Такой возможностью воспользовались около 200 человек.