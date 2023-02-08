Расследование: распространением видения "русского мира" в соцсетях занимаются "боты"

Согласно данным расследования, проведенного центром анализа дезинформации Debunk.org, для распространения дезинформации использовались так называемые "боты" – фейковые аккаунты.

Как сообщается в пресс-релизе, страница "Русская Литва" в Facebook с сотней тысяч подписчиков была самой крупной в Литве по количеству подписчиков страницей, целенаправленно распространявшей прокремлевский контент. С начала 2021 г. и до середины 2022 г. на этой странице было опубликовано почти 5 тыс. постов, набравших почти 2 млн. реакций, а количество просмотров видеоматериала составило 63 млн. Количество просмотров и реакций завышалось искусственно с помощью фейковых аккаунтов – "ботов".

"Через несколько дней после вторжения России в Украину на странице "Русской Литвы" начала распространяться дезинформация о якобы отступающих и сдающихся в плен украинских военных, а также о негативном влиянии санкций ЕС и США на Запад. "Это исследование четко свидетельствует о том, что ботофермы в социальных сетях представляют угрозу демократии и национальной безопасности Литвы. Ботофермы используются для искусственного повышения видимости дезинформации, потому как искусственное увеличение количества взаимодействий и просмотров помогает создать впечатление о надежности контента", — говорит глава Debunk.org Викторас Даукшас.

По данным расследования, администратором упомянутой страницы был человек, которому принадлежал аккаунт "Владимир К" в Facebook. Кроме того, ему также принадлежит целая сеть аккаунтов на других платформах (включая ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и YouTube), через которые распространяется антизападная, пророссийская пропаганда и теории заговора. Это так называемые "сокпапеты" — фейковые аккаунты на чужое имя.

"Учитывая масштаб деятельности, можно предположить, что пропаганда видения "русского мира" не является личным интересом отдельного человека. По данным Debunk.org, администратор страницы активен как минимум восемь лет (с момента оккупации Крыма), использует название "Русская Литва" в качестве товарного знака и управляет целой сетью из другой страны", — говорится в выводах исследования.

По мере приближения российского вторжения в Украину количество подписчиков "Русской Литвы" резко подскочило, а публикуемые на странице посты привлекли исключительное внимание. Например, размещенное на этой странице в день вторжения видео с выступлением Сергея Лаврова набрало 73 тыс. реакций и 2,5 млн просмотров – это самые высокие цифры всех из страниц Facebook, распространяющих дезинформацию в Литве, за которыми наблюдает Debunk.org. Дальнейшее расследование позволило сделать вывод, что чрезвычайная популярность этого поста не была подлинной.

После проведенного расследования информация о "Русской Литве" была передана в Meta Threat Intelligence. Литовские активисты также массово сообщали об этой странице модераторам Facebook и в итоге она была закрыта.