Расследование Delfi об "анастасийцах": из-за каких идей литовец украл ребенка и бежал в Россию?

Опасно ли это, кто поддерживает данное эзотерическое движение с буклетом расистских и антисемитских нарративов, Айсте Мейдуте и Нериюс Повтилайтис рассказали в интервью выпуску.
- История с похищением ребенка стала началом вашего большого расследования, которое показало довольно опасную с ситуацию с движением анстасийцев. Айстье, как вам удалось обнаружить и разглядеть эту вызывающую беспокойство тенденцию?
- Конечно, в первую очередь на идею расследования натолкнуло похищение младенца. Это было в конце прошлого лета- начале осени, когда Альгирдас Шванис на надувной лодке вывез в Калининградскую область своего грудного ребенка. К счастью, проблема была быстро решена и ребенка вернули матери в Литве.
Однако выяснилось, что Альгирдас Шванис руководствовался определенной идеологией, идеей „духовной России“, а именно – идеями российского автора Владимира Мегре, которые распространены и вдохновили так называемое „движение анастасийцев“ в нашей стране.
И он вывез свою дочь в Россию, потому что поверил в то, что в России жить лучше - там нет гонений, цензуры, и он сможет там обосноваться.
Было много признаков, свидетельствующих о том, что он является последователем этого движения. У него был свой блог в интернете, на базе которого он распространял идеи Владимира Мегре, рассуждал, как их реализовать на практике. По поводу воспитания ребенка у него были определенные убеждения, что отец должен отвечать за воспитание ребенка, что ребенку нельзя посещать школу, а передавать ему какой-то жизненный опыт должны родители.
Кроме того, Альгирдас Шванис на взморье организовывал праздники обмена семенами. Сам он эколог, немного занимался тем, что читало лекции детям на тему экологии. На эти обмены семенами и собиралась община анастасийцев в Литве.
Важно подчеркнуть, что это движения является международным. Оно появилось в России, а затем распространилось и по другим странам. В первую очередь это постсоветские страны. Но есть активные общины этого движения и в Германии, Австрии, представители этого движения есть в США. То есть мы имеем дело с международным движением, некоторые идеи которого могут вызывать определённые проблемы.
- Нериюс, вы общались с представителями этого движения. И, полагаю, что необязательно каки-то идеи Путина привлекают людей. Один из трендов наших дней – это устойчивое развитие. Много внимания уделяется экологии, сбалансированному питанию. И гладя на эту сторону, можно сказать, что ведь ничего плохого в здоровом образе жизни нет.
- Вы хорошо подметили. На первый взгляд это прогрессивно мыслящие люди, пропагандирующий здоровый образ жизни, гармонию с природой. И мы заметили в ходе расследования, что это несколько типов людей.
Одни симпатизируют этим идеям просто потому, что хотят веси здоровый образ жизни. Другая категория, это, скажем так, индоктринированные идеологически люди, которые находят привлекательным не только те идеи в книгах Мегре, но и параллельный идеологический нарратив. Как, например, рассказывали люди, общавшиеся с Шванисом, он говорил о том, что настоящая духовность приходит только из России.
Западная цивилизация, Европейский союз обречены на крах, регрессируют. И единственное спасение – повернуться к духовной России, Сибири, где звенящие кедры, откуда приходит их богиня, молодая сибирская отшельница Анастасия, хранящая мудрость древней расы ведруссов.Ч
Что еще удивило – существование убеждения, что все мы русские, только мы этого не понимаем, но на самом деле являемся русскими, славянами. Они нашли объяснение и тому, откуда на земле появились темнокожие. Там это объясняется так, что темнокожие – это проклятая раса, которую взрастили инопланетяне. Такие расистские побасенки.
Несомненно, там много и антисемитского нарратива. Евреи представлены как раса зла, люди, которые хотят доминировать и контролировать. И единственное спасение – это духовное, корни которого в Сибири. И что еще интересно – это своеобразное и извращенное представление о жизни, роли мужчины, который в семье должен доминировать. Абсолютная патриархальная модель. Как в Афганистане, наверное, когда у женщины нет никаких прав кроме права рожать детей. Ей нельзя вмешиваться в воспитание детей.
Приходилось слышать и том, что существует такая теория заговора: все продукты, которые мы покупаем в торговых центрах, вредны. В них много наночастиц или каких-то других элементов, с помощью которых власть – глобалисты – контролируют наш мозг, изменяют наше сознание. И единственный способ избежать этого в мире правления демонических корпораций – это употреблять в пищу только то, что сам вырастил. А в случае с упомянутым Шванисом, по нашей информации, человек вырастил только репу. Никаких других продуктов питания у него не было.
Мы видим, что это довольно опасное явление, тем более, что при анализе соцсетей, по большей части Вконтакте (фейсбук меньше) там можно обнаружить связи с лицами, которых сейчас судят за антигосударственную деятельность. Например, Казимерас Юрайтис и все окружение, представители которого уже были осуждены за антигосударственною деятельность. И вся эта компания имеет отношение к пропаганде этих идей. Т.е. в начале это выглядит как безобидная пропаганда здорового образа жизни, а дальше становится понятно, что мы имеем дело практически с пятой колонной.
- И у меня тогда простой вопрос – а легко ли литовца убедить в том, что он русский?
Айсте:
- Все же для этого нужно приложить немало усилий. Но как мой коллега уже упоминал, это движение, которое мы исследуем, анализируем оно не является единым, монолитным. Часть людей берет эти идеи экологии и прогресса – дома из соломы, жизнь без вредных отходов. Все красиво и прекрасно - ходим босиком по траве. Но другая часть перенимает теории заговора, идеи исключительности славян, России, ее некой особой духовности и хорошей жизни там.На самом деле, это и не должно удивлять, так как Владимир Мегре писал в первую очередь книги для российской аудитории. Потом он, видимо, подумал, что можно монетизировать это движение. В России его называют одним из наиболее влиятельных графоманов. Он написал больше десяти книг. Потом решил продавать кедровый жмых, кедровое масло, т.е. монетизировать все то, что придумал.
Конечно, все зависит от того, насколько критически человек может анализировать литературу, насколько он восприимчив. 10,34 – режем до 15,42 к моему вопросу.
- Айсте, Нериюс, какой вывод вы сделали после расследования – какую опасность это движение, вовлеченные в него люди представляют для Литвы?
Айсте:
- Конечно, нужно помнить, что мы живем в демократической стране со свободой мнений и вероисповедания. И все эксперты в разговоре с нами подчеркивают и обращают внимание на наличие этих свобод.
Поэтому я все не думаю, что мы должны предпринимать какие-то очень решительные меры по ограничению подобных движений, но наблюдать за этой деятельностью, смотреть, как все развивается, какие связи, отношения, как это идеология раскрывается, без сомнения, надо. Нельзя закрывать на это глаза, чтобы не возникали такие опасные ситуации, как в случае с Шванисом, когда был похищен младенец.
Нериюс:
- Я считаю, что просто нужно больше просвещать общество. Объяснять, откуда берутся эти нарративы. Это ведь довольно нишевая тема, не каждый читал, углублялся и анализировал книги Владимира Мегре. И далеко не каждый знает, знаком с этими антисемитскими нарративами, истоки которых можно найти в сфальсифицированных царской охранкой „Протоколах сионских мудрецов“.
Если у людей будет больше информации, они смогут более критично оценивать такие движения, то, что они услышат о расовой исключительности, какую-то геббельсовскую риторику.
Полагаю, что только просвещение может помочь. А такие запретительные жесткие меры, как отмечала моя коллега, это уже путь к авторитаризму.