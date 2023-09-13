Расследование дела о беспорядках у парламента - непростая задача: один подозреваемый ранен, другой забыл о суде

"Ждем еще 15 минут и уходим", – сказал, встав перед собравшимися, один из обвиняемых Антанас Кандротас-Целофанас.
Он был возмущен тем, что судья не появился ровно в 9.30 ч.
"Не будет считаться, что мы ушли с заседания, поскольку судей нет, заседание не состоялось", – продолжил он.
Ранее суд назначил Целофанасу и еще нескольким лицам штрафы за то, что они ушли с заседания.
Когда пришел председатель коллегии судей Эугениюс Яглинскис, он объяснил, что судьи приходят только после того, как секретарь суда отмечает всех явившихся участников.
В деле о беспорядках 87 обвиняемых. Далеко не все они примерно приходят на заседания – обычно несколько человек не приходят.
Некоторые не приходят по объективным причинам, например, Алмантас Бимба несколько дней назад получил 9 ножевых ранений, его только 12 сентября выпустили из больницы.
А Арнольдас Крискис скрывается от правосудия, его подали в розыск в июле этого года. Пока мужчина не найден. Еще один человек забыл про суд и просил дать ему возможность участвовать удаленно, но судья не удовлетворил его просьбу. Начать заседание сложно – поскольку час уходит на то, чтобы выяснить, кто явился, а кто не пришел на заседание.
После окончания процесса регистрации явившихся, высказаться захотела Аделина Сабаляускайте. Она сказала, что просила предъявить ей записи, доказывающие, что она участвовала в беспорядках.
"Мне дали одну запись, на которой Сабаляускайте призывает людей не бросать камни. Это единственное видео или есть еще?", - сказала женщина.
Она включила видео на своем компьютере, несмотря на протест судьи.
"Есть и другие. И на будущее - не вы задаете вопросы прокурорам и судьям, а прокуроры и судьи задают вам вопросы", - заявил судья Яглинскис.
Это вызвало волну возмущения в зале заседаний. Другой обвиняемый стал возмущаться, говорить, что записи должны быть распределены по конкретным обвиняемым.
"Если мы ознакомили бы вас с записями, которых очень много, некоторые из них связаны с одним обвиняемым, другие - с частью событий и сразу несколькими обвиняемыми", - пояснил судья Миндаугас Стряукас.
Один адвокат попросил вернуть дело прокурору, а другой попросил выделить дело его подзащитного Арунаса Слонкуса. После последней просьбы в зале начался шум.
"Сабаляускайте, это не ваш двор. Во время заседания не может быть никаких реплик!" – сказал судья.
Яглинскис попросил встать мужчину в зеленой футболке, тот назвался Миндаугасом Гецявичюсом.
"Делаю вам предупреждение за реплики и оскорбления, вас могут удались из зала заседаний", – сказал судья.
С заявлениями хотела выступить и обвиняемая в организации беспорядков Астра-Геновайте Астраускайте, но ей не разрешили этого сделать. Яглинскис сказал, что на это уже были выделены два заседания, но скандальная учительница не успокоилась и требовала отстранить прокурора Ромуальдаса Бетингиса и вернуть дело в прокуратуру.
"Сейчас вы мешаете нашему совещанию. Вы перебиваете, соблюдайте правила, – успокаивал учителя судья, но Астраускайте не успокоилась. – Мы выдворяем вас из зала заседаний, для этого пригласим полицейских".
Астраускайте по хорошему сама покинула зал заседаний. После этого стал возмущаться Кандротас, ему не понравилось, что в зале включены камеры.
"Снимать запрещают, а регистраторы включены. Тогда все можем снимать на видео!" – сказал Кандротас.
Когда обстановка разрядилась, Астраускайте разрешили вернуться в зал, а просьбы вернуть дело прокурору были отклонены.
После этого адвокат Кандротаса потребовал отстранить всю коллегию судей, поскольку назначенный ею ранее штраф и мера пресечения Кандротасу были отменены Апелляционным судом. После этого требования коллегия судей объявила перерыв до 13.30 ч.
Слушания по делу о беспорядках у парламента начались в конце апреля 2023 года.
Всего в деле 87 обвиняемых. В их числе ранее неоднократно судимый Кандротас (по кличке Целофанас), Андрей Лобов, уволенная из гимназии "Ювента" учитель литовского Астра Астраускайте, спортсмен Арнольдас Мисюнас.
За организацию беспорядков в соответствии с 283 ст. УК ЛР грозит лишение свободы до 6 лет, а за участие в беспорядках - арест или лишение свободы до 5 лет. В начале октября сообщалось, что подозрения предъявлены 87 подозреваемым, а общая сумма гражданских исков превысило 92 000 евро.
В целях обеспечения гражданских исков во время расследования к имуществу подозреваемых на сумму 173 900 евро применялись временные меры ограничения собственности.
К расследованию прилагается расследование публичных призывов к насильственному нарушению суверенитета Литвы, в ходе которого подозрения выдвигаются против одного лица.
Беспорядки у здания парламента в Вильнюсе вспыхнули вечером 10 августа 2021 года после митинга против введенных правительством ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование. После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из здания парламента и выезд из внутреннего двора. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые, в свою очередь, забросали полицейских камнями.
В полиции отмечают, что во время и после организованного митинга группа лиц "организовала и спровоцировала собрание людей для совершения публичного насилия, уничтожения имущества или иного нарушения общественного порядка", а в ходе беспорядков лица совершали насилие, уничтожали имущество, грубо нарушали общественный порядок, применили взрывчатку и оказали сопротивление сотрудникам полиции и Службы общественной безопасности.