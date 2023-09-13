Расследование дела о беспорядках у парламента - непростая задача: один подозреваемый ранен, другой забыл о суде

"Ждем еще 15 минут и уходим", – сказал, встав перед собравшимися, один из обвиняемых Антанас Кандротас-Целофанас.

Он был возмущен тем, что судья не появился ровно в 9.30 ч.

"Не будет считаться, что мы ушли с заседания, поскольку судей нет, заседание не состоялось", – продолжил он.

Ранее суд назначил Целофанасу и еще нескольким лицам штрафы за то, что они ушли с заседания.

Когда пришел председатель коллегии судей Эугениюс Яглинскис, он объяснил, что судьи приходят только после того, как секретарь суда отмечает всех явившихся участников.

В деле о беспорядках 87 обвиняемых. Далеко не все они примерно приходят на заседания – обычно несколько человек не приходят.

Некоторые не приходят по объективным причинам, например, Алмантас Бимба несколько дней назад получил 9 ножевых ранений, его только 12 сентября выпустили из больницы.