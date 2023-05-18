Расследование: через Литву могло перевозиться оборудование для российских военных кораблей

Партнеры Siena из независимого российского издания The Insider сообщают, что они выявили 25 таких компаний в разных странах ЕС и Швейцарии, а оборудование, необходимое для российских военных кораблей, могло перевозиться через Литву.
По данным, собранным The Insider, Литва упоминается только в одной подозрительной партии стоимостью 443 тыс. евро. Так оценивались детали для дизельных двигателей типа D500, которые перевозились по Литве в июле прошлого года.
Получатель груза – российская компания "Коломенский завод". В июле прошлого года груз прошел через таможенные склады, находящиеся в ведении индивидуального предприятия Дайвы Кудараускене. Согласно публичным данным, эта компания управляет таможенными складами в Вильнюсе, на улице Киртиму.
Связавшись с владельцем и руководителем упомянутого в данных индивидуального предприятия Дайвой Кудараускене, предприниматель заверила, что ничего не знает о таком грузе. "Мы не знаем, не помним", - сказала Д. Кудараускене.
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