Рассказы мигрантов о жизни в лагере и побеге в Литву: Беларусь - ужасная страна

Лагерь мигрантов вблизи

В Варенском районе в лагере проживают 146 нелегальных мигрантов. Наибольшее количество - около 100 - прибыли из Республики Конго, также встречались мигранты из Мали, Сомали, Камеруна, Эритреи, Гамбии и других африканских стран. Большинство из них общаются друг с другом на французском языке, а некоторые общаются с литовскими должностными лицами и служащими на русском или английском языках.

В коридорах школы - шум и беспорядок. На подоконниках - оставленные после завтрака пустые коробки для еды, вокруг мухи и осы. Однако, по словам местных сотрудников, нынешняя картина сильно отличается от ситуации месяц назад, когда канализационные системы часто намеренно или непреднамеренно забивались, а мусор и полиэтиленовые пакеты выбрасывались и внутри, и снаружи. Мигранты стали намного организованнее и доброжелательнее, и конфликты с ними случаются редко.

Мигранты группами сидят на подоконниках, стоят в коридоре или курят у выхода, некоторые играют в шашки в классах, которые превратились в спальни. Из спален выходит только одна-две женщины, которые больше мужчин прячутся от объективов камер и закрывают лица капюшонами или шарфами. А мужчины намного смелее, с любопытством смотрят на журналистов и ждут, когда к ним подойдут. Беда в том, что с ними сложно общаться - либо они не хотят и просят для этого услуги, либо не говорят по-русски или по-английски.

"Мое мышление нарушено, я совсем не в настроении, потому что нынешняя ситуация напоминает тюрьму. Мне не очень хорошо в данный момент, я бы хотел помочь, но не могу", - сказал мигрант из Камеруна, прекрасно говорящий по-английски и по-русски.

Позже он очень старался нам помочь и найти соседей по комнате, которые могли бы говорить перед камерами, хотя сам молодой человек не считал мигрантов друзьями. Однако его попытки убедить других жителей не помогли.

Delfi удалось найти всего несколько хорошо говорящих по-английски африканцев, которые согласились рассказать свои истории.

И они очень похожи - хотя опрошенные мигранты приехали из разных стран, все они бежали, как утверждают, от опасности для жизни и преследований. Они искали мира в Беларуси, где якобы какое-то время учились, но даже здесь они чувствовали себя неуверенно, поэтому поехали в Литву и оказались в лагере для мигрантов. Они приехали сюда полтора месяца назад и до сих пор не знали, что их ждет дальше.

В настоящее время они работают с мобильными командами из Департамента миграции, которые пытаются подробно объяснить их текущую ситуацию и возможности добровольного возвращения в свою страну.

Не мог спокойно ходить по улицам Беларуси

Буга, которому около 30 лет, родом из Гамбии. Там он работал таксистом и немного подрабатывал в сфере информационных технологий. Мужчина получил образование на английском языке, поэтому свободно говорит по-английски. По его словам, он покинул свою страну из-за ориентации. Живя на родине, он чувствовал себя неуверенно.

В поисках покоя в ноябре прошлого года он приехал в Беларусь и начал учиться. Но через время он якобы понял, что и здесь спокойной жизни не найдет.

"В то время была пандемия, все посольства были закрыты, и Беларусь была единственной страной, в которую я мог приехать с визой. Это была единственная страна без ограничений по COVID-19. Осенью 2020 года начал учиться. Только через некоторое время я осознал, что для меня там небезопасно: я не мог выйти на прогулку, даже быть дома было небезопасно.

На меня несколько раз нападали, никто не считал меня нормальным человеком, потому что я черный. Меня называли "черный черный". Когда садишься в автобус, никто не хочет сидеть рядом с тобой. Полиция приходит домой и преследует, даже если у меня есть необходимые документы, меня несколько раз задерживали по непонятным причинам", - рассказывает Буга.

"Беларусь политически нестабильна. Может ли страна, которая не защищает своих граждан, защищать таких иностранцев, как я и другие?" - задает он риторический вопрос.

Узнав о возможности бежать в Литву, молодой человек не раздумывал. Тем не менее, он не слишком распространяется об этом, только упоминает, что поездка в Литву ему ничего не стоила.

Мигранты страдают инфекционными заболеваниями

Гражданин Гамбии поделился впечатлениями от жизни в лагере для мигрантов и показал покусанные паразитами руки. Единственное, на что он не жалуется, - это еда.

"Честно - здесь жить ужасно. Я понимаю, что это лучшее, что нам могли предложить, но здесь очень негигиенично. Пойдите осмотрите наши комнаты, где живут 30 человек, и спят в них. Это очень негигиенично, везде можно увидеть мух, здесь люди заражаются. Еще я каждую неделю заражаюсь инфекцией - можете посмотреть на мои руки, на места укусов по всему телу. Потом мы начинаем болеть.

Как-то утром мне стало плохо, я попросил у врача лекарства, но одной таблетки не хватило, не прошло. Я попросил еще одну, но мне не дали. Он сказал, что мы можем получать только одну таблетку в день", - говорит мигрант из Гамбии о своих основных проблемах.

На вопрос, часто ли из-за этого вызывают скорую, собеседник уверяет, что этого никто больше не делает: "Если мы позвоним - скорая помощь приедет сюда через три часа, быстро никто не приедет".

В Литве мог работать учителем английского языка

Буга уверяет, что хочет жить и интегрироваться в Литве, поэтому заполнил прошение о предоставлении убежища.

"Не знаю, подтвердится ли это, потому что все правила, которые они назвали, очень сложные, их не так просто соблюдать. Просто надеюсь, что это сработает, и с нетерпением жду того, что будет дальше, - переживает он. - Я хочу здесь жить и интегрироваться в общество, помогать чем могу. Я мог бы выучить местный язык и работать учителем английского языка".

На вопрос, согласился бы он добровольно покинуть Литву, если бы ему предложили 300 или 1000 евро, мужчина отрицательно кивает, говоря, что главное в его жизни - не деньги, а безопасность.

"Безопасность для меня важнее денег. Я здесь не за деньгами или билетом домой. Если бы это было причиной (деньги - Delfi), я бы поехал домой из Беларуси. Но мне это не подходит", - отмечает он.

Сбежал от политического преследования

По коридору внезапно проходит длинная очередь мигрантов. Все они ждут опросов у профессионалов, работающих здесь. В очереди замечаю высокого парня, внимательно наблюдающего за окружением. Когда подходим к нему, он обещает рассказать свою историю позже. Только не перед камерой и без настоящего имени.

"Я не хочу разговаривать на камеру, потому что, если они (официальные лица Камеруна - Delfi) увидят меня, моя мать может оказаться в опасности. Я не мог взять ее с собой, она слишком стара для такой долгой поездки. Если бы была возможность, я бы это сделал. Но теперь я не хочу рисковать ее жизнью", - говорит 29-летний камерунский журналист.

Он покинул свою страну из-за напряженной политической обстановки и преследований.

"После президентских выборов 2018 года я поддержал оппозицию. После этого правительство было переизбрано и началось преследование тех, кто был связан с оппозицией. В результате страна стала для меня небезопасной, я был вынужден покинуть Камерун. Если я вернусь домой, меня могут убить. Вы можете прочитать в Интернете о политической ситуации в Камеруне. Преступниками считают оппозицию и тех, кто ее поддерживает", - отмечает он.

Как в тюрьме

На вопрос, рассматривается ли возможность рискнуть и вернуться домой, если Литва предложит больше денег, собеседник отвечает, что он здесь не ради денег.

"Меня не волнуют деньги. Я хорошо жил в Камеруне, у меня была работа. Я ищу здесь безопасности, а не денег. У меня много друзей в тюрьме. Что я буду делать с этими деньгами, если буду жить в тюрьме?"- рассуждает он.

По подсчетам журналиста, в лагере живет уже 6 недель. Он сравнивает окружение и условия жизни с тюрьмой.

"Очень тяжелые условия, это тюрьма. Вы не можете себе представить, как выглядит жизнь в тюрьме, потому что у вас никогда не было такого опыта. Мы закрыты в одном месте, не можем передвигаться. Нас здесь считают террористами, преступниками. Когда вы приходили сюда, вы могли видеть охранников с крупнокалиберными автоматами, автоматами Калашникова. Что мы можем чувствовать, когда видим это?"- говорит мужчина.

На вопрос, какая европейская страна была его целью, собеседник уверяет, что любая, важно, чтобы в ней было безопасно. По его словам, он был бы рад остаться и найти работу в Литве.

Поездка в Литву обошлась в 46 рублей

Мигрант из Камеруна также подробно рассказал об обстоятельствах, при которых он въехал в Беларусь, а затем в Литву.

"Сначала я приехал учиться в белорусский город Могилев. Когда я туда попал, мне нужно было год изучать русский язык. Я немного говорю по-русски, потому что 5 месяцев пробыл в Беларуси.

Это был единственный вариант быстро покинуть Камерун. К сожалению, через некоторое время стало ясно, что африканский студент не может свободно ходить по улицам, здесь много дискриминации и расизма", - говорит он.

Мигрант подсчитал, во сколько ему обошлась поездка до литовской границы: "Я приехал из Могилева поездом в Гродно, город недалеко от литовской границы. Я заплатил 11 рублей, т.е. около 5 долларов. Оттуда до границы приехал на такси, поездка стоила 25 рублей - около 10 долларов. Такси не довезло меня прямо до границы, остановилось примерно в 200 метрах от нее. Когда я прибыл на границу, я увидел вдали много пограничников, но они меня не заметили".

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.