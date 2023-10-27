Рассказ Витаутаса, предоставляющего услуги подвоза: приехал за пассажиркой, пришлось уносить ноги

Люди считают, что водители сталкиваются с разными историями и непрогнозируемыми клиентами. Это на самом деле так. У меня был случай, когда я выехал за девушкой Сарой, а увидел почти весь цыганский табор. У клиентки было много детей, а у меня в машине нет детских кресел, поэтому я отказался ее везти. Люди, которые с ней были, стали кричать на меня, проклинать, я собирался уезжать. Тогда мужчина, который был с девушкой, вытащил пистолет и стал мне угрожать. Я уехал, не оглядываясь и был рад, что все закончилось хорошо.