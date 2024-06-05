Рассказ читателя: „Содра“ верит Москве, а не документу гражданина Литвы?

За три недели до этого я предоставил „Содре“ документы, чтобы мне назначили пенсию по старости. Когда я подавал документы, мой военный билет никаких подозрений не вызвал. Я по телефону спросил, что не так с билетом, но мне не ответили, предложили два варианта: заполнить вопросник на русском и послать его в Москву, в Минобороны, которым руководит Сергей Шойгу или доверить эту процедуру „Содре“. Я выбрал второй вариант и снова посетил отделение на ул. А.Мицкявичаус, 42. Я снова предоставил все данные, никаких объяснений не получил. В Литве учреждения на запросы отвечают в течение 2 месяцев, с Россией сроков нет. Могут ответить через 6, а могут - через 14 месяцев. Или вообще не ответить.