Рассказ читателя: „Содра“ верит Москве, а не документу гражданина Литвы?

1 марта 2024 года мне позвонили из „Содры“ и сказали: „Ваш военный билет вызвал подозрения“.
За три недели до этого я предоставил „Содре“ документы, чтобы мне назначили пенсию по старости. Когда я подавал документы, мой военный билет никаких подозрений не вызвал. Я по телефону спросил, что не так с билетом, но мне не ответили, предложили два варианта: заполнить вопросник на русском и послать его в Москву, в Минобороны, которым руководит Сергей Шойгу или доверить эту процедуру „Содре“. Я выбрал второй вариант и снова посетил отделение на ул. А.Мицкявичаус, 42. Я снова предоставил все данные, никаких объяснений не получил. В Литве учреждения на запросы отвечают в течение 2 месяцев, с Россией сроков нет. Могут ответить через 6, а могут - через 14 месяцев. Или вообще не ответить.
Я спросил, кто мне компенсирует неучтенные два года стажа, если россияне ответят, к пример, летом 2025 года? Мне сказали, что пересчитают задним числом, но только за 12 месяцев! Я ушел из „Содры“ с возвращенным фальшивым военным билетом, так и не узнав, что с ним не так.
Кому и почему фальшивым показался военный билет, выданный Вильнюсским и Кауансским военкоматами и подписанный офицерами запаса Жилинскасом и Кведересом? Я рассказал историю своим сослуживцам офицерам запаса Альгимантасу Кшивицкасу и Валдасу Заведскису, которые ни с какими проблемами в „Содре“ не столкнулись. Мы сравнили наши билеты, никакой разницы не заметили. Так в чем д
Записи в военном билете свидетельствовали о том, что я два года служил в чине лейтенанта (потом старшего лейтенанта).
Следующий визит в „Содру“ состоялся в пятницу в конце рабочего дня, поэтому был напрасным.
Пришлось звонить в понедельник. Только Габриэле Станкайтите из вильнюсского отделения „Содры“ объяснила, что не так с моим военным билетом. И то не сразу. Она позвонила мне через три дня и сказала, что я... не предъявил военный билет. Я сказал, что предъявлял, а через месяц мне его вернули. Позже Габриэле объяснила, что обратили внимание на запись Жилинскаса „Не служил“.
Кроме того, „Содра“ посылала запрос в военкомат, а там ответили, что моих данных в архиве нет. Это „не служил“ означало, что я не служил рядовым. И из-за этого мне надо обращаться в Россию, в Минобороны, а может, к самому министру? Я отнес свой военный билет в каунасский военкомат Литовской армии. Командующий отделением Аудрюс Баранаускас выдал справку о том, что я служил в армии с 1 октября 1982 по 16 октября 1984 г. Самое странное, что „Содра“ сама не переслала военным копию моего билета. Ведь тогда факт службы подтвердился бы быстрее.
Снова "иду в „Содру“, несу с собой справку и ее заверенную у нотариуса копию, плюс массу фотографий в униформе, письма, которые мне писали в армию, китель старшего лейтенанта.
Параллельно готовлю морально своих сослуживцев Альгимантаса и Валдаса, может, придется свидетельствовать в суде, собираю телефоны коллег, которых в том же 1982 году призвали в армию. Может, потребуется и их помощь в суде (нашел 18 человек).
15 апреля я пришел в „Содру“ раньше назначенного времени, обратился к заведующей каунасского отделения Джилде Дудонене. Я хотел выяснить, что мне надо сделать, чтобы предъявить выданную военными справку. Мне дают квалифицированную информацию. Выясняется, что с подобным случаем специалист еще не сталкивалась…
Странные законы в Литве: госучреждение обращается в Россию, которая даст ответ, когда ей заблагорассудится (может, и через 50 лет). Обязательно ли обращаться в Москву, если специалисты не знакомы с русской военной терминологией?
Неужели я виноват:
– что родился в советское время?
– что после университета меня забрали в армию?
– что в 1993 г. не бежал за последним поездом, который увез из Литвы советских военных и военный архив?
– что не искал полковника Жилинскаса, который подписал мой военный билет,
– что дожил до пенсионного возраста?!
***
На вопросы Бейтнараса „Содра“ до сих пор не ответила. Он до сих пор не получил и первую пенсию (даже без трех лет службы в армии). Печально, что все это происходит в стране, которая открещивается от путинских преступлений, а другой рукой как „подаяния“ просит справку от бывшего оккупанта…