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В среду по разным электронным адресам было распространено электронное письмо на английском языке с угрозами в адрес Литвы - угрожают взрывами и местью за "братьев-мусульман".
Islamistai
Islamistai
© Sipa Press/Scanpix

Портал Alfa.lt сообщает, что адресант лидер Юсеф Арафат, который называет себя "воином Аллаха".

В письме сказано:

"Мы – воины Аллаха – сообщаем вам, что отомстим за наших братьев-мусульман. Сначала информируем вас о том, что мы заложили бомбы. Вы должны понять наши намерения. Дальше будем действовать без предупреждения. Знайте, что в вашей стране тысячи наших братьев – лучших воинов, которые не боятся смерти. Мы любим смерть так, как вы любите жизнь, мы воины, которые воюют днем и ночью. Аллах велик".

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В письме также представлен список заминированных мест. Большая часть адресов – крупные торговые центры, включая BIG, Akropolis и Ozas. Также якобы заминировано здание, в котором находится редакция портала Delfi. Кроме того, в списке есть адреса Вильнюсского ЗАГСа, Департамента миграции (ДМ) и др.

Упоминаются три здания на ул. Укмергес: 219, 298 и 369, два на ул. Озо: 18 и 25, ул. Шешкине, 32, ул. Упес, 9, ул. К.Калинауско, 21, ул. Витянё, 18, ул. Гинею, 16, ул. Львово, 105A и проспект Гедиминаса, 35.

Полиция сообщила, что никакая информация о заминированных зданиях в Вильнюс к ним не поступала.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что все вышеупомянутые здания будут проверены.

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