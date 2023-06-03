Delfi говорил с главой ассоциации Šeškinės bendruomenių sąjunga Олегом Березовым, который сказал, что самая серьезная проблема наблюдается на ул. Муснинку и Гялвону. Ситуация несколько улучшилась после вмешательства полиции, но до конца ее еще не решили.

"Я согласен с тем, что после того, как усилили патрулирование, ситуация изменилась, были заведены дела. Мы видим это, я не могу сказать, что ничего не делают, но проблема осталась, эти люди все равно есть", – сказал Березов, имея в виду наркоманов.

"Их стало меньше, жить стало спокойнее, но они есть, шприцы находим на улице, это не изменилось. Может, люди сейчас чаще стали обращаться в полицию <...>", – продолжил он.

Муниципалитет предложил организовать в Шешкине мобильный пункт сбора шприцев. Однако, по словам Березова, жители против такой идеи, им непонятно, как появление такого пункта снизить численность наркоманов и решит проблему.

"Люди категорически против. Нам обещали, что без нас ничего не будут делать. Мы надеемся, что в ближайшее время такой микроавтобус не появится", – сказал он.

Вице-мэр Вильнюса Симона Белюне сказала Delfi, что жителям Шешкине была представлена идея организации мобильного пункта сбора шприцев, выдачи необходимых наркозависимым людям вещей и консультаций.

По ее словам, это решило бы проблему валяющихся шприцев, их приносили бы в пункт сбора.

Белюне рассказала, что социальные работники предоставляют такую помощь наркозависимым людям в двух районах Вильнюса - Новой Вильне и Науининкае. Она уверяет, что эффективность таких услуг доказана.

Белюне заметила, что вопрос Шешкине еще не решен, запланирована еэе одна встреча с представителями общины этого района.

"Мы также будем решать и вопрос предоставления других видов помощи. Будем встречаться с представителями Шешкинской поликлиники, обсудим вопрос привлечения консультантов Наркологического центра и других специалистов для работы с зависимыми людьми", – прибавила вице-мэр.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что ситуация с распространением наркотиков в Шешкине вышла из-под контроля. Полиция, по ее словам, предпринимает разные меры - ищет распространителей, задерживает их, проводит обыски.

Самороковская заметила, что проблема распространения наркотиков важна и в других районах Вильнюса - Фабийонишкес, Пашилайчай.

"За Шешкине отвечает 5-й комиссариат полиции. Главой этого комиссариата временно назначен Повилас Ревуцкас. Когда он занял должность, выяснилось, что в Шешкине ситуация с распространением и употреблением наркотиков вышла из-под контроля. В публичном пространстве сообщалось, что жители района не чувствуют себя в безопасности из-за поведения наркозависимых людей. От тех же проблем страдают и жители других соседних микрорайонов", – сказала она Delfi.

Полиция активно работает в Шешкине - не только ищет нарушителей, но и встречается с жителями.

"В ходе расследования случаев незаконного хранения наркотиков в Шешкине, Фабийонишкес и Пашилайчай были задержаны как распространители, так и покупатели наркотиков. Провели ряд обысков, изъяли немалое количество наркотических веществ и денег, вырученных за счет продажи наркотиков, нелегальное оружие", - сказала Самороковская.

По ее словам, полиция продолжает свою работу.

"Полиция искренне благодарит активных жителей Шешкине и других микрорайонов за помощь и тесное сотрудничество", - сказала представитель полиции.