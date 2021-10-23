В Вильнюсе показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 1513,3 на 100 000 жителей. В Литве этот показатель составляет 1270,3 случаев.
В Каунасе этот показатель составляет 1427,7 случаев, а доля прироста за неделю составила 26,1%.
В Клайпеде за последние 7 дней количество новых случаев сократилось на 2,3%, хотя за последние 14 дней число новых случаев на 100 000 жителей в этом городе составляет 2181,7.
В Шяуляй этот показатель составляет 1809,9, в Паневежисе – 828,5 случаев (за неделю количество новых случаев в Панавежисе выросло на 66,3%). Самый большой прирост новых случаев (+114,7%) наблюдается в Швенченском районе, а также в Паневежском (+107%) и Расейнском (+101%) районах.
В 14 муниципалитетах за неделю количество новых случаев снизилось – это Скодасский район, Плунгеский район, Неринга, Лаздийский район, Мажейкяйский район, Молетский район, Калварийский, Купишкский, Шилальский, Шилутский районы, Игалинский район, Тельшяйский район, Клайпеда и Клайпедский район.
58 муниципалитетов Литвы окрашены в черный цвет и лишь два - в красный (Паневежский район (483) и Игналинский район (368).
Больше всего доля положительных тестов наблюдается в Бирштонасе – 29,1% из 103, Шяуляйском районе – 25,6% (931) и в Пасвальском районе – 24,6% (903).
Всего в Литве за неделю выполнено 153 425 исследований, доля положительных тестов составляет 13,6%.
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