Раскрыта тайна вильнюсской елки: в этом году вильнюсцев и гостей города будет радовать живое дерево

Муниципалитет сообщает, что в этом году ждет такое традиционное развлечение, как рождественский поезд, Сквер рождественского дизайна на площади В.Кудирки (13–17 декабря). Готовятся также к встрече Нового года и празднику Трех королей около колокольни.

В числе новшеств этого года – инициатива "Соседского Рождества" – с 1 по 21 декабря ежедневно праздничный автобус будет приезжать в разные части города. Членов местных общин будут приглашать встречаться и общаться за чаем с угощениями у елок рядом со староствами.

Зажжение огней на главной елке страны состоится 1 декабря, в пятницу. Сообщается, что елка в этом году будет живая. Она простоит на площади до 7 января включительно. Украшение елки в этом году обойдется в 89 500 евро. Рядом с елкой до 1 января будет работать рождественский городок.