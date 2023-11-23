Раскрыта тайна вильнюсской елки: в этом году вильнюсцев и гостей города будет радовать живое дерево

Муниципалитет сообщает, что в этом году ждет такое традиционное развлечение, как рождественский поезд, Сквер рождественского дизайна на площади В.Кудирки (13–17 декабря). Готовятся также к встрече Нового года и празднику Трех королей около колокольни.
В числе новшеств этого года – инициатива "Соседского Рождества" – с 1 по 21 декабря ежедневно праздничный автобус будет приезжать в разные части города. Членов местных общин будут приглашать встречаться и общаться за чаем с угощениями у елок рядом со староствами.
Зажжение огней на главной елке страны состоится 1 декабря, в пятницу. Сообщается, что елка в этом году будет живая. Она простоит на площади до 7 января включительно. Украшение елки в этом году обойдется в 89 500 евро. Рядом с елкой до 1 января будет работать рождественский городок.
Рождественский поезд в этом году будет курсировать с 1 декабря до 7 января. Поездка на нем займет 30 минут. Первая остановка - Кафедральная площадь. Пассажиров ждет круговой маршрут по ул. Швянтарагё, Пилес, Диджёйи, Вокечу, Диоминикону, Университету, Швянтарагё.
Поезд не будет курсировать во время массовых мероприятий – зажжения огней на елке, Рождественского забега и во время встречи Нового года.
2 декабря на Ратушной площади состоится 21-ая международная рождественская благотворительная ярмарка. Ее организует Вильнюсская женская ассоциация и представители дипломатического корпуса, бизнеса Литвы. На ярмарке будут проходить лотереи и музыкальные выступления. По традиции, собранные средства передадут литовским организациям, которые заботятся о пожилых людях и детях.
Во дворе Великокняжеского дворца будет открыт каток площадью 700 кв. м. Первые два сеанса (в 10 и 11.15 ч.) будут бесплатными: в рабочие дни для детей с 3 до 14 лет и пенсионеров, а в выходные – для всех. Каток откроется 2 декабря и будет работать до 16 февраля.
Вильнюсцев приглашают посетить не только каток, но и резиденцию Деда мороза (открыта до 7 января), а также вечернее шоу. На сайте kakava.lt уже можно купить билеты на эти мероприятия.
9 декабря в столице пройдет 48-ой рождественский забег.