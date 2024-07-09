Раскрыта операция КГБ Беларуси в Литве: в Вильнюсе и Варшаве была одна мишень

КГБ Беларуси, орган находящийся под руководством Александра Лукашенко, „охотился“ на остановившегося в Литве белорусского активиста Романа Протасевича. На его имя были приобретены два автомобиля, один оставлен в Варшаве, другой – доставлен в Вильнюс. Предполагается, что белорусские спецслужбы планировали дискредитировать активиста, совершить ДТП и скрыться с места происшествия, или же напоить его, одурманить наркотиками и посадить за руль. Возможно, планировалось похищение, а автомобиль намеревались использовать для вывоза Протасевича в Беларусь. Операция КГБ по неизвестным причинам не была доведена до конца, ее раскрыли литовские и польские разведчики, которые воспользовались ошибкой работника белорусского посольства в Вильнюсе.