Раскрыта мошенническая схема: проведено 40 обысков, установлено 9 подозреваемых

 
Лукас Микнявичюс
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) начала досудебное расследование, в рамках которого девять физических и три юридических лица подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов для получения средств ЕС и бюджета Литвы. Сообщается, что в общей сложности был нанесен ущерб в размере 230 тыс. евро и предотвращена выплата около 200 тыс. евро.

Как заявил на пресс-конференции руководитель Каунасского регионального управления FNTT Роландас Урбонас, собранные данные свидетельствуют о том, что 230 тыс. евро могли быть получены мошенническим путем, и что была попытка получить еще 195 тыс. евро, но должностным лицам удалось это предотвратить.
Rolandas Urbonas

R. Урбонас рассказал, что подозреваемые подали три заявки на получение помощи. Сначала они обещали приобрести фасовочное и упаковочное оборудование и просили профинансировать 40% стоимости. Однако в заявках была искусственно завышена цена оборудования в два раза, что позволило избежать необходимости вложения собственных средств.

Второй проект предусматривал приобретение оборудования для печати на футболках, стоимость которого также была искусственно завышена в два раза.
Для продажи оборудования по якобы указанной цене использовались различные родственные компании. Однако цена такого оборудования на рынке значительно ниже указанной в заявках. Кроме того, выяснилось, что подозреваемые приобрели оборудование, но не осуществляли деятельность, на которую была выделена помощь. Оборудование даже не было подключено.

Была также запрошена помощь на строительство здания, в котором планировалось проводить мероприятия. В ходе расследования выяснилось, что реальная стоимость строительства должна была составить 195 000 евро, однако она также была искусственно завышена.

В рамках расследования было проведено 40 обысков в Вильнюсе, Каунасе, Лаздияй, Акмене и других городах, 9 лицам предъявлено подозрение, решается вопрос о предъявлении обвинения трем юридическим лицам. Двое из основных подозреваемых арестованы.

Юргита Степонавичюте-Отто, прокурор Европейского представительства, заявила на пресс-конференции, что схема деятельности, используемая подозреваемыми, не уникальна и является обычной для хищения средств, выделяемых ЕС.

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