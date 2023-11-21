Раскрыта мошенническая схема: проведено 40 обысков, установлено 9 подозреваемых

Как заявил на пресс-конференции руководитель Каунасского регионального управления FNTT Роландас Урбонас, собранные данные свидетельствуют о том, что 230 тыс. евро могли быть получены мошенническим путем, и что была попытка получить еще 195 тыс. евро, но должностным лицам удалось это предотвратить.





R. Урбонас рассказал, что подозреваемые подали три заявки на получение помощи. Сначала они обещали приобрести фасовочное и упаковочное оборудование и просили профинансировать 40% стоимости. Однако в заявках была искусственно завышена цена оборудования в два раза, что позволило избежать необходимости вложения собственных средств.