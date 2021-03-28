Раскритиковали идею литовского иммунного паспорта: предлагают отменить карантинные ограничения только для привитых жителей

Шимашюс: иммунный паспорт поможет спасти бизнес

В прошлую пятницу самоуправление города Вильнюса предложило реализовать идею паспорта иммунитета в Литве и, таким образом, предоставить возможность для привитых от COVID-19, переболевших или регулярно тестирующихся граждан предоставлять и использовать закрытые до сих пор услуг - в сфере культуры, мероприятий, проживания, общественного питания, торговли, спорта, а также - общения между собой.

По словам мэра Вильнюса, введение такого паспорта иммунитета поможет спасти часть закрытого бизнеса и побудит граждан чаще проходить тестирование. По словам Ремигиюса Шимашюса, можно ожидать, что паспорт иммунитета начнет действовать в мае.

Правда, что идея паспорта иммунитета не новая - ЕС уже некоторое время рассматривает введение так называемого "зеленого паспорта", который облегчил бы поездки между странами и действовал бы на всей территории ЕС уже с начала июня. Однако мэр Вильнюса выразил желание реализовать аналогичную идею в Литве раньше, уже в мае.

Инициатива должна быть направлена ​​на продвижение массовой вакцинации

Довидас Виткаускас, эксперт в области реформ правосудия и государственного управления, работающий в разных странах Европы и руководящий различными проектами ЕС, оценивает эту литовскую инициативу с двух сторон. По его словам, хорошо, что правительство начинает об этом говорить - следует приветствовать усилия политиков по продвижению идеи паспорта иммунитета как способа избавить людей и бизнес от карантинных запретов.

Dovydas Vitkauskas © Ameninis archyvas

Он отмечает, что это - первая официальная попытка рассказать о том, что давно предлагали эксперты - снятие карантинных запретов "снизу" для тех, у кого есть индивидуальные доказательства меньшего риска для здоровья своего и окружающих.

Однако эксперт отмечает, что юридическая обоснованность и политическая логика идеи должны быть определены и переданы более точно. По его словам, власти Литвы не полностью объясняют цели этой меры, которые, как они отмечают, несовместимы с целями "зеленого паспорта".

Во-первых, должна транслироваться основная цель инициативы, которая состоит в том, чтобы побудить людей к вакцинации, чтобы карантинные запреты не только были сняты сейчас, но и чтобы не пришлось вернуться к ним позже.

Вызывает вопросы о пригодности меры в Литве

По словам Д. Виткаускаса, если предложение ЕС - логичное и понятное, учитывая крайне узкую цель - восстановить право жителей ЕС на выезд за границу, то он не может сказать то же самое об иммунном паспорте и расширенном стремлении Литвы восстановить права граждан внутри страны: ходить в бары, рестораны и т.д. По его словам, для каждой цели должны быть свои средства.

"Это самая большая проблема, потому что власти Литвы "уловили" идею ЕС о "зеленом паспорте" вакцинации. Возможно, не совсем понятно, что ЕС говорит не об одном документе, а о трех разных документах, потому что они показывают разные способы, которыми человек доказывает меньшую угрозу для себя: одни вакцинированы, другие проходят тестирование, а третьи имеют доказательства, что выздоровели. Для путешествия все эти доказательства более-менее равноценны", - говорит эксперт.

Собеседник утверждает, что вакцина и тест - не равные альтернативы, когда дело доходит до более широкой цели - открытия карантинных ограниченных услуг и освобождения людей от карантинных запретов. По словам Д. Виткаускаса, когда правительство начинает говорить об угрозах привитого человека и человека, сдавшего тест, сравниваются две несравнимые вещи.

Собеседник также отмечает, что существует три типа тестов на COVID-19, качество и надежность которых практически невозможно контролировать на месте: "Главное - тест с того момента, когда его сделали - устаревшая информация, потому что сразу же после этого, может и в следующую минуту, вы могли заразиться, по незнанию быть носителем вируса и представлять угрозу для других".

Поднимается вопрос дискриминации

Президент Литовской ассоциации баров и кафе Раймондас Пранка подчеркнул, что необходимо очень тщательно оценивать условия применения этого паспорта, чтобы избежать дискриминации определенных групп общества, хотя идею иммунного паспорта в целом оценивает положительно.

"Я думаю, что иммунный паспорт поможет открыть больше сфер деятельности. Это было бы послаблением, нашлась бы часть общества, которая могла бы, скажем, повеселиться в баре или ночном клубе. Но в том случае, если бы вышеперечисленные места могли работать, внутренних ограничений должно быть меньше", - сказал он.

Однако Р. Пранка подчеркнул, что условия и возможности подачи заявления на получение паспорта иммунитета следует рассматривать очень внимательно, поскольку они могут вызвать возмущение общественности по поводу предполагаемой дискриминации.

"В этом случае может быть дискриминационный элемент. Например, человек не хочет прививаться, но здоров, не имеет паспорта иммунитета и не может воспользоваться определенными услугами или сферами деятельности", - подчеркнул он.

Р. Пранка также отметил, что открытие ночных развлекательных заведений для заинтересованной публики вызовет вопросы о государственной поддержке бизнеса.

"Есть еще одна проблема - на данный момент не так много людей, получивших иммунитет. Если бы нам разрешили работать и отменили бы все меры финансовой помощи, которые и так застревают, появилась бы некоторая несправедливость. В целом, пока существуют жесткие ограничения, поддержка должна сохраняться", - сказал он.