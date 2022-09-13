Люди в фейсбуке спрашивали, не вредит ли это животным, и какой смысл в таких действиях.

Праздничная выставка "Овца оденет и накормит 2022" состоялась в минувшие выходные в Шедуве.

Delfi обратился за комментарием в Государственную продовольственно-ветеринарную службу.

На вопрос законны ли такие действия и не вредят ли они животным, ответили: "С организаторами выставки связались специалисты ГСПВ. Для раскраски овец использовалась специальная краска, которой помечают животных. Во время выставки были занятия для детей. На овцах рисовали дети под присмотром взрослых. Законы ЕС не запрещают рисовать на животных или отмечать их краской. Животных отмечают во время спортивных состязаний, кроме того, краску используют для разметки животных, чтобы их было легче различать. Запрещаются такие действия только тогда, когда используется опасная для людей и животных краска. Однако, несмотря на то, что такие действия законом не запрещены, на вопрос насколько это морально и этично должны ответить организаторы выставки".