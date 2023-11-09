Расходы на вещание украинского радио в Литве оплатит Министерство культуры

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
В среду на совещании Правительства было одобрено предложение Министерства коммуникаций и транспорта о том, что расходы на трансляцию украинского радио с территории Литвы на временно оккупированных территориях Украины оплатит Министерство коммуникаций и транспорта, а расходы на трансляцию украинского радио в Литве –Министерство культуры.

Таким образом, было уточнено принятое на заседании Правительства 21 июня 2023 года протокольное решение, в котором согласовано, что Минтранс должен обеспечить вещание передач на средних волнах с территории Литвы на временно оккупированных территориях Украины, чтобы предоставить возможность жителям Украины получать беспристрастную информацию от украинских властей альтернативными способами.

Протокольное решение, принятое в июне этого года, не содержало информации о возможности получения информации на родном языке для граждан Украины, проживающих в Литве.

Планируемые годовые расходы украинского радиовещания в Литве составляют около 28 тыс. евро.

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