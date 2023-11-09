Расходы на вещание украинского радио в Литве оплатит Министерство культуры

В среду на совещании Правительства было одобрено предложение Министерства коммуникаций и транспорта о том, что расходы на трансляцию украинского радио с территории Литвы на временно оккупированных территориях Украины оплатит Министерство коммуникаций и транспорта, а расходы на трансляцию украинского радио в Литве –Министерство культуры.