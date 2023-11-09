Расходы на вещание украинского радио в Литве оплатит Министерство культуры

Таким образом, было уточнено принятое на заседании Правительства 21 июня 2023 года протокольное решение, в котором согласовано, что Минтранс должен обеспечить вещание передач на средних волнах с территории Литвы на временно оккупированных территориях Украины, чтобы предоставить возможность жителям Украины получать беспристрастную информацию от украинских властей альтернативными способами.
Протокольное решение, принятое в июне этого года, не содержало информации о возможности получения информации на родном языке для граждан Украины, проживающих в Литве.
Планируемые годовые расходы украинского радиовещания в Литве составляют около 28 тыс. евро.
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