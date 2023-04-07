Ранены двое литовцев, присоединившихся к Украинской армии

В ведомстве уточнили, что с пострадавшими связь поддерживает посол в Украине Вальдемарас Сарапинас.
"Почетный консул сообщил В. Сарапинасу, что в Днепровской больнице лечатся 2 литовца. Один литовец получил легкие травмы и уже выписан из больницы. Другой был прооперирован и до сих пор находится в больнице, его состояние средней тяжести. Посол В. Сарапинас поддерживает связь и окажет всю необходимую помощь военным", - сообщила Elta пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицките.
Первым сообщил об этом портал LRT.
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