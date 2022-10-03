"Да, я подтверждаю, что упомянутый вами военнослужащий получил ранения и в настоящее время находится на лечении в Киевском военном госпитале", - сказала советник министра иностранных дел Паулина Левицките.
Портал 15min, сообщивший об этом первым, утверждает, что литовец получил огнестрельное ранение в сентябре во время боевой операции в Харьковской области, ему сделали операцию.
После нападения России на Украину в конце февраля украинцы пригласили иностранных солдат присоединиться к обороне. На приглашение откликнулась и группа литовцев. Литовцы также участвуют в начавшейся в сентябре украинской контратаке.
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