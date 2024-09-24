Раманаускас: я всегда подчеркиваю - имею в виду тех ЛИТОВЦЕВ, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых

„Если из-за языкового барьера или потому, что о моей беседе с Синицей вы искаженно узнали от пуйдокасов, которым так наплевать на контекст и так наплевать на объективную оценку, то знайте, что я приношу ВАМ искренние ИЗВИНЕНИЯ“, – сообщил во вторник в Facebook Раманаускас.
Он подчеркнул, что выступает за защиту „наших русских“ и „наших русскоязычных в Литве“. По утверждению Раманаускаса, он критически относится не к русскоязычным гражданам Литвы, а к „русифицированной Литве“.
„Вот что я хочу сказать НАШИМ русским (и русскоязычным). Нет, дорогие мои сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Не о вас шла речь, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем под понятием „Русский Мир“ – со всеми его киркоровыми и жутким кинематографом (пожалуйста, не сердитесь, литовский не лучше).
Поскольку этнический вопрос такой чувствительный и важный, в очередной раз подчеркиваю, что, когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что имею в виду тех ЛИТОВЦЕВ, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых“, – написал Раманаускас в Facebook.
Напомним, что в последнее время широкий общественный резонанс вызвали публичные высказывания Раманаускаса о русскоязычных гражданах. В интервью с лидером Национального объединения Витаутасом Синицей, показанном на платформе YouTube, известный радио- и телеведущий заявил, что у родителей, которые смотрят российские фильмы и слушают российскую музыку, надо отнимать детей.
„Я понимаю, что то, чего я хочу, чтобы было, это утопия, и я понимаю это. Но представьте себе домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Так их... Тут только вопрос, что сделать сначала: отобрать детей и потом расстрелять, или на глазах у детей... Нет, конечно, отобрать детей и потом. Детей надо отбирать у таких“, – заявил Раманаускас во время беседы.
По поводу таких заявлений Раманаускаса Литовский центр по правам человека, Социал-демократическая партия Литвы, представители „крестьян“, депутат Миндаугас Пуйдокас обратились в правоохранительные органы, а спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен раскритиковала высказывания радио- и телеведущего.