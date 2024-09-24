Раманаускас: я всегда подчеркиваю - имею в виду тех ЛИТОВЦЕВ, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых

Поскольку этнический вопрос такой чувствительный и важный, в очередной раз подчеркиваю, что, когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что имею в виду тех ЛИТОВЦЕВ, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых“, – написал Раманаускас в Facebook.

Напомним, что в последнее время широкий общественный резонанс вызвали публичные высказывания Раманаускаса о русскоязычных гражданах. В интервью с лидером Национального объединения Витаутасом Синицей, показанном на платформе YouTube, известный радио- и телеведущий заявил, что у родителей, которые смотрят российские фильмы и слушают российскую музыку, надо отнимать детей.

„Я понимаю, что то, чего я хочу, чтобы было, это утопия, и я понимаю это. Но представьте себе домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Так их... Тут только вопрос, что сделать сначала: отобрать детей и потом расстрелять, или на глазах у детей... Нет, конечно, отобрать детей и потом. Детей надо отбирать у таких“, – заявил Раманаускас во время беседы.