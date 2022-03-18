Радио Свободная Европа открывает свой офис в Литве

"Хочу поблагодарить министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за помощь Литвы журналистам RFE/RL и координирование открытия нашего офиса в Вильнюсе. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в обеспечении региона реальной информацией", – писал в твиттере президент RFE/RL Джейми Флай.
Об открытии офиса RFE/RL в Литве сообщает и МИД нашей страны.
"Поскольку в России нарастает расправа со свободными СМИ, сегодня с Джейми Флаем мы договорились, что RFE/RL вскоре откроется в Вильнюсе. Это немного светлых новостей в темный период. Наши обязательства перед свободой СМИ и защитой журналистов необычайно важны", – цитируются в твиттере слова Ландсбергиса.
МИД сообщает, что в вильнюсский офис Радио Свободной Европы переберуться работники радио, которых выдворили из Беларуси.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Взрывы во Львове, контратаки ВСУ оттягивают российские силы от передовой
Война в Украине продолжается уже больше трех недель....
Специальный эфир Delfi: обстрел Киева, от бомбежки из Харькова в Вильнюс, и как работают терроборна с разведкой
В результате обстрела микрорайона в Подольском районе...
Посол Украины: "В Японии понимают космический масштаб несправедливости и жестокости войны России в Украине" "Всё будет хорошо, мы их разгромим, они до вас не дойдут"
"К Посольству Украины в Токио постоянно приходят...
В Литву бегут тысячи россиян и белорусов, готовят упрощенный порядок трудоустройства (3)
В Украине продолжается война, между тем Литва...
Гражданство эксперта-геммолога едва не стало препятствием для выступления с лекцией на выставке
Эксперт-геммолог Ольга Демина планировала читать...