Ради важных для жизни лекарств жителям Литвы приходится эмигрировать или собирать пожертвования

„Мне удалось победить болезнь благодаря возможностям, предоставленным этой программой. Однако финансирования не хватает, я знаю, что у многих людей нет возможности воспользоваться программой“, – рассказала журналистам телеканала LNK Паулаускене.
Глава ассоциации, объединяющей больных болезнями крови, подчеркнула, что „Программа надежды“ может купить лекарства только 5% от всех нуждающихся пациентов. Поэтому людям приходится иными способами собирать деньги.
„Часть денег собирают публично, через фонды помощи, это делает небольшой процент больных. Родители больных детей стараются эмигрировать“, – рассказала председатель ассоциации „Кровь“ (Kraujas) Ева Дрегвене.
После появления нового препарата литовские врачи, производители или ассоциации пациентов подают в Государственную службу контроля над лекарственными препаратами заявку с просьбой включить инновационные лекарства в список компенсируемых. Однако, по словам врачей, процесс оценки таких заявок затягивается.
„Комиссия по компенсации лекарств, по закону, обязана предоставить ответ в течение 180 дней Но в 2023 году аудит показал, что в 92% случаев рассмотрение заявок длиться больше 180 дней, заявки рассматривают слишком долго“, – сказал врач-гематолог Андрюс Жученко.
По словам Дрегвене, инновационные препараты могут уменьшить смертность от онкологических заболеваний.
Представитель Государственной службы контроля над лекарственными препаратами Ругиле Пилвинене согласилась с тем, что закон был нарушен. По ее словам, оценка заявок замедлилась из-за нехватки работников 3 года назад, тогда надо было рассмотреть 60 заявок.
„Некоторые заявки тогда рассматривали 2 года“, – сказала она.
По словам Пилвинене, сейчас решения надо ждать полгода. Надеются, что все заявки рассмотрят до конца года.
„Самая давняя заявка, которую начнем рассматривать в июле - подана в декабре 2023 года. Значит, она лежит полгода, другие рассматривают быстрее“, – сказала Пилвинене.
Жученко обратил внимание на то, что иногда комиссия принимает непонятные врачам решения. Например, было отказано в компенсации препарата для лечения опасной болезни крови, потому что его надо было комбинировать с другим лекарством, которое не компенсируют. Однако врачи видели выход.
„Общество гематологов пришло к выводу, что неважно, назначать с другим препаратом или нет, но комиссия решила, что надо оба, а второй препарат не компенсируется“, – рассказал гематолог.
Минздрав пояснил, что это произошло из-за нехватки данных. По данным министерства, такое случается редко.
Дольше всего приходится ждать компенсаций на лекарства для редких болезней. По данным ассоциации „Кровь“, врачи больше года ждут лекарства для детей, которые из-за болезни не растут.
„С марта 2023 года не могут договориться с фармацевтической компанией. Дети лишены возможности вырасти и быть здоровыми“, – сказала Дрегвене.
Больничная касса, которая отвечает за лекарства для редких болезней, отмечает, что годовая стоимость такого лечения превышает установленный максимум – 100 000 евро, поэтому ведут переговоры с международными ведомствами. Сколько они будут длиться, неизвестно.
Минздрав подтвердил, что процесс компенсации инновационных препаратов в Литве сложный. Надеются, что со следующего года, когда начнет действовать новый регламент, процесс станет легче.