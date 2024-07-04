Ради важных для жизни лекарств жителям Литвы приходится эмигрировать или собирать пожертвования

После появления нового препарата литовские врачи, производители или ассоциации пациентов подают в Государственную службу контроля над лекарственными препаратами заявку с просьбой включить инновационные лекарства в список компенсируемых. Однако, по словам врачей, процесс оценки таких заявок затягивается.

Глава ассоциации, объединяющей больных болезнями крови, подчеркнула, что „Программа надежды“ может купить лекарства только 5% от всех нуждающихся пациентов. Поэтому людям приходится иными способами собирать деньги.

„Мне удалось победить болезнь благодаря возможностям, предоставленным этой программой. Однако финансирования не хватает, я знаю, что у многих людей нет возможности воспользоваться программой“, – рассказала журналистам телеканала LNK Паулаускене.

По словам Пилвинене, сейчас решения надо ждать полгода. Надеются, что все заявки рассмотрят до конца года.

„Некоторые заявки тогда рассматривали 2 года“, – сказала она.

Представитель Государственной службы контроля над лекарственными препаратами Ругиле Пилвинене согласилась с тем, что закон был нарушен. По ее словам, оценка заявок замедлилась из-за нехватки работников 3 года назад, тогда надо было рассмотреть 60 заявок.

По словам Дрегвене, инновационные препараты могут уменьшить смертность от онкологических заболеваний.

„Комиссия по компенсации лекарств, по закону, обязана предоставить ответ в течение 180 дней Но в 2023 году аудит показал, что в 92% случаев рассмотрение заявок длиться больше 180 дней, заявки рассматривают слишком долго“, – сказал врач-гематолог Андрюс Жученко.

„Самая давняя заявка, которую начнем рассматривать в июле - подана в декабре 2023 года. Значит, она лежит полгода, другие рассматривают быстрее“, – сказала Пилвинене.

Жученко обратил внимание на то, что иногда комиссия принимает непонятные врачам решения. Например, было отказано в компенсации препарата для лечения опасной болезни крови, потому что его надо было комбинировать с другим лекарством, которое не компенсируют. Однако врачи видели выход.

„Общество гематологов пришло к выводу, что неважно, назначать с другим препаратом или нет, но комиссия решила, что надо оба, а второй препарат не компенсируется“, – рассказал гематолог.