Ради фотографий на фоне конопли придется ехать в Дзукию

Год назад на Успение в Манкунеляй приехало немало гостей, а социальные сети буквально наводнили фотографии подсолнухов.
Хозяйка усадьбы Milkės Karibаi Живиле Милке сказала, что идея пригласить желающих появилась, когда подруги стали спрашивать, зацвели ли подсолнухи.
"Эти 70 соток я взяла в аренду у государства, надо было что-то с ним делать. Я подумала, что подсолнухи - это красиво. Когда они зацвели, я поняла, что хочу показать эту красоту всем. Мы поделились фотографиями, поставили кресла, все делали спонтанно. Я поделилась приглашением в фейсбуке и уехала к родителям. Возвращаюсь, боже, что творится", – рассказала Милке.
Она не ожидала такого наплыва людей. Правда, в ящик для пожертвований деньги клали далеко не все приезжие. А убирать мусор и окурки, приводить в порядок вытоптанное поле все же пришлось.
Поэтому в этом году праздник цветения подсолнухов уже не будет бесплатным. Он начнется с 4 августа. Цена будет 4 евро, платить не надо за детей до 5 лет. Бесплатно посетить поле смогут и местные жители (из деревни Манкунеляй). Около поля будет кафе, можно будет увидеть козу Мету.
Кроме того, для посетителей установят биотуалет. На другом конце усадьбы желающие смогут посетить конопляное поле.
"В праздничные дни здесь будет звучать музыка Боба Марли, а в палатке для медитаций можно будет выпить чаю из конопли", – рассказала Живиле.
Милке три года назад вернулась в усадьбу своей бабушки, чтобы заняться фермерством.