Ради фотографий на фоне конопли придется ехать в Дзукию

Год назад на Успение в Манкунеляй приехало немало гостей, а социальные сети буквально наводнили фотографии подсолнухов.

Хозяйка усадьбы Milkės Karibаi Живиле Милке сказала, что идея пригласить желающих появилась, когда подруги стали спрашивать, зацвели ли подсолнухи.

"Эти 70 соток я взяла в аренду у государства, надо было что-то с ним делать. Я подумала, что подсолнухи - это красиво. Когда они зацвели, я поняла, что хочу показать эту красоту всем. Мы поделились фотографиями, поставили кресла, все делали спонтанно. Я поделилась приглашением в фейсбуке и уехала к родителям. Возвращаюсь, боже, что творится", – рассказала Милке.

Она не ожидала такого наплыва людей. Правда, в ящик для пожертвований деньги клали далеко не все приезжие. А убирать мусор и окурки, приводить в порядок вытоптанное поле все же пришлось.