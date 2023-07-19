19 июля 2023 г. 15:36

Радары за 14 млн. евро, пожертвованных в рамках акции Radarom!, уже работают в Украине

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Самая крупная в истории Литвы акция поддержки "Radarom!" подходит к финишу – все 16 радаров, которые были куплены на пожертвованные литовцами 14 млн. евро, уже находятся в Украине и выполняют свою работу. Кроме того, после успешных переговоров организаторы акции купили еще один, 17-й мобильный радар, который в ближайшее время из Литвы будет отправлен в Украину, сообщается в пресс-релизе.

"Мы купили радары в Израиле, отправили их в Литву, а затем отдельными этапами в Украину. Так как это устройства специального назначения, потребовало времени оформление документации, разрешений, запреты. Мы также купили некоторое программное обеспечение для радаров, которое позволяет расширить их возможности – работает система защиты от дронов, а также есть возможность видеть артиллерийские и минометные снаряды, ракеты", - сказал Йонас Охман, основатель Blue/Yellow.

По его словам, места расположения этих радаров не разглашаются, так как они будут охранять важные объекты критической инфраструктуры, поэтому такая информация будет полезна противнику.

В ходе акции Radarom! в феврале было собрано 14 млн. евро, на которые было куплено 16 радаров для Украины.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии