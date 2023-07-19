Радары за 14 млн. евро, пожертвованных в рамках акции Radarom!, уже работают в Украине

Самая крупная в истории Литвы акция поддержки "Radarom!" подходит к финишу – все 16 радаров, которые были куплены на пожертвованные литовцами 14 млн. евро, уже находятся в Украине и выполняют свою работу. Кроме того, после успешных переговоров организаторы акции купили еще один, 17-й мобильный радар, который в ближайшее время из Литвы будет отправлен в Украину, сообщается в пресс-релизе.