Радары за 14 млн. евро, пожертвованных в рамках акции Radarom!, уже работают в Украине

"Мы купили радары в Израиле, отправили их в Литву, а затем отдельными этапами в Украину. Так как это устройства специального назначения, потребовало времени оформление документации, разрешений, запреты. Мы также купили некоторое программное обеспечение для радаров, которое позволяет расширить их возможности – работает система защиты от дронов, а также есть возможность видеть артиллерийские и минометные снаряды, ракеты", - сказал Йонас Охман, основатель Blue/Yellow.
По его словам, места расположения этих радаров не разглашаются, так как они будут охранять важные объекты критической инфраструктуры, поэтому такая информация будет полезна противнику.
В ходе акции Radarom! в феврале было собрано 14 млн. евро, на которые было куплено 16 радаров для Украины.