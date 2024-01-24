Radarom: в Литве собирают деньги на закупку пакетов военного оборудования для украинских солдат

"Речь идет о ночном видении, о лазерах, антидронах", - сказал в среду радио LRT Йонас Охман, один из организаторов кампании.
По словам организаторов, один такой набор стоит 7500 евро.
"Это литовское производство, наша оборонная промышленность этим занимается, и делает это хорошо. (…) Литовские средства высоко ценятся в Украине", - сказал он.
Такое оборудование позволит более безопасно передвигаться как самим солдатам, так и технике, которую они используют, – отмечает Эдмундас Якилайтис, еще один инициатор акции, журналист и основатель платформы поддержки Украины "Сильные вместе".
"Антидронное устройство пакета можно использовать на рюкзаке, его можно разместить на автомобиле, любом другом транспортном средстве и создать безопасное поле определенного размера. Также есть возможность защитить важные точки – на уровне роты или отдела, гнездо пулеметчика или другие объекты, где наибольшая огневая мощь. (…) Приборы ночного видения или прицеливания – они просто повысят эффективность солдата и это даст явное преимущество на поле боя. (…) Это действительно поможет украинцам сохранить жизни солдат", - сказал Якилайтис.
"На этот раз наша поддержка направлена на максимально быструю победу Украины, как можно большее преимущество на поле боя, потому что это то, что нужно сейчас", - добавил он.
В ходе прошлогодней кампании "Раделаем" (Radarom) жители Литвы пожертвовали почти 14 млн евро. На эту сумму организаторам удалось закупить для Украины 17 радаров.