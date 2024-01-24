Radarom: в Литве собирают деньги на закупку пакетов военного оборудования для украинских солдат

"Речь идет о ночном видении, о лазерах, антидронах", - сказал в среду радио LRT Йонас Охман, один из организаторов кампании.

По словам организаторов, один такой набор стоит 7500 евро.

"Это литовское производство, наша оборонная промышленность этим занимается, и делает это хорошо. (…) Литовские средства высоко ценятся в Украине", - сказал он.

Такое оборудование позволит более безопасно передвигаться как самим солдатам, так и технике, которую они используют, – отмечает Эдмундас Якилайтис, еще один инициатор акции, журналист и основатель платформы поддержки Украины "Сильные вместе".