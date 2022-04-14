Работы вдовы с 6 детьми пользуются небывалым успехом: заказы поступают и из Америки

Однако и такой работы в Алитусе не нашлось, пока одна из знакомых не нашла объявление для швеи. Это неожиданное предложение для Ольги, которая является настоящей мастерицей, дипломированной художницей – она вручную вышивает узоры на одежде, скатертях и т.п. Каждое такое изделие она создает, оговорив с клиентом все нюансы, выслушав пожелания, все ее изделия единичные.

Ольга с детьми приехала в Литву больше месяца назад. Ее муж погиб 5 лет назад, Ольга одна воспитывает 5 дочерей и сына: старшей дочери 16 лет, а младшим двойняшкам едва исполнилось 5 лет.

© Asm. albumas

"В Винницкой области, где мы жили, особой войны не было, но вокруг уже бомбили военные объекты, аэропорты. Я не думала о бегстве, пока ночью над нашим домом не пролетел самолет и так низко, что стоял ужасный шум, оглушающий! Тогда я решила везти детей в безопасное место", – через два дня все они уже ехали автобусом в Литву.

Однако она не скрывала - сердце у нее болело, поскольку и близкие и даже незнакомые люди ее осуждали: "Мне говорили, бомбы же еще не падают, чего ты уезжаешь! Было больно".

© Asm. albumas

Почему Литва? Потому что в Клайпеде у Ольги живет двоюродная сестра, которая рекомендовала ей эту страну, где принимают беженцев и заботятся о них, плюс можно договориться на русском языке.

"Хотя как вы понимаете, русский язык для нас не самый приятный, но это средство общения", – сказала женщина.

© Asm. albumas

По словам Ольги, они еще оформляли документы в Алитусе, как нашлась женщина, которая приняла ее семью в свой дом. Они живут в двух комнатах и всем очень довольны. На вопрос, как она со всем одна справляется, Ольга сказала, что она вдова уже 5 лет, за это время привыкла, да и старшие дочери 16 и 13 лет ей помогают.

"Мы приехали в Литву в четверг, а в понедельник я уже записала детей в школу и в детский сад", – рассказала собеседница.

© Asm. albumas

Она поблагодарила врачей Алитусской больницы, которые сразу же осмотрели ее (у нее диабет). Из-за стресса, хаоса, неподходящего и нерегулярного питания в пути у нее начались проблемы со здоровьем.

"Я провела в больнице больше недели и мне не надо было ни за что платить. Это было так неожиданно, в Украине мы за все платим – даже за уколы", – сравнила она. Пока Ольга была в больнице о детях заботилась ее старшая дочь, которой помогала принявшая семью женщина.

© Asm. albumas

Ольга переживает за оставшуюся в Украине мать, которая больна раком и была прооперирована за несколько недель до начала войны.

"Я умоляла ее ехать с нами в Литву, но она отказалась. Сейчас мама рада за нас и за мою сестру с детьми, которая уехала к мужу в Чехию", – рассказала Ольга.

Ее мама живет в Вижнице, которая славится искусством художественной вышивки и другими художественными промыслами. В этом городе Ольга окончила школу искусств, позже училась в университете. Она работала учителем рисования и трудов, а в свободное время занималась вышивкой.

© Asm. albumas

"Признаюсь – в Украине мои работы такого ажиотажа не вызывали, как здесь, в Литве. Достаточно было выложить в социальных сетях работы, как появилось много фолловеров, мне стали писать, делать заказы. Сейчас я их уже принимаю только на конец мая. Был звонок и из Торонто, женщина сделала заказ для себя и сказала, что интересуется возможностью организовать продажу моих работ", – рассказала Ольга.

Поскольку всю работу Ольга выполняет вручную, на это нужно время, например, вышивка на рубашке отнимает 1-2 недели.

© Asm. albumas

На вопрос о будущем, желаниях и мечтах она сказала: чтобы закончилась война, Украина встала на ноги, чтобы дети были здоровы, выздоровела мама – чтобы в жизни все успокоилось.

"Я рада, что так совпало, моя старшая дочь училась на повара, она смогла продолжить обучение в Алитусе", – сказала женщина.

Она не исключает возможности, что останется в Литве и после окончания войны, если у нее получится, накопит на домик. Ольга считает, что ей удастся прижиться в Литве, работать здесь и содержать детей. Она сказала, что в Украине ей сложно было найти работу, когда работодатели слышали, что у нее шесть детей, отказывались брать на работу.

"Это мое тело и кровь – если бы не дети, я бы, наверное, осталась в Украине, но я должна была увезти их в безопасное место. Маленькая Марина спрашивает меня: а когда в Украине закончится война, россияне начнут ее здесь, в Литве? Будут бросать бомбы?", – Ольга от таких слов в ужасе. Она намерена искать психолога детям, которые не перестают говорить о войне и смерти.

© Asm. albumas

Ольга надеется в будущем открыть свое ателье, в котором нанятые женщины смогут жить и вышивать одежду.

"Война все отнять не может, еще остались мечты", – улыбается женщина.

P.S. После беседы Ольга позвонила и сообщила, что нашла работу в компании Haltex. Она учится шить на швейной машинке.