Работы у пограничников становится меньше: за минувшие сутки ни один мигрант не пытался попасть в Литву

С начала кризиса с мигрантами в последний раз ноль в этой статистической категории фиксировался 25 июня. 7 октября развернули 1 иностранца, 21 и 24 августа - по 2.
По гуманитарным причинам в пятницу в страну не пустили ни одного иностранца.
В пятницу на белорусской стороне в районе границы в Варенском районе было произведено два выстрела. Вечером в Лаздияйском районе в соседней стране также прозвучал один выстрел.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7947 мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.
Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.
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