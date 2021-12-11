Работы у пограничников становится меньше: за минувшие сутки ни один мигрант не пытался попасть в Литву

С начала кризиса с мигрантами в последний раз ноль в этой статистической категории фиксировался 25 июня. 7 октября развернули 1 иностранца, 21 и 24 августа - по 2.

По гуманитарным причинам в пятницу в страну не пустили ни одного иностранца.

В пятницу на белорусской стороне в районе границы в Варенском районе было произведено два выстрела. Вечером в Лаздияйском районе в соседней стране также прозвучал один выстрел.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7947 мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.