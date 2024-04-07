Работы по восстановлению горевшего в Виршулишкес дома начнутся с мая

 
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ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В мае планируют начать работы по восстановлению многоквартирного дома в вильнюсском микрорайоне Виршулишкес, эту информацию Вильнюсский муниципалитет подтвердил агентству BNS.

"На данный момент идет подготовка документов к устранению аварийного состояния и восстановления дома, надеемся, что работы начнутся в мае", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Напомним, что дом взорвался 2 января 2024 года. Во время взрыва и пожара погибли два человека – мужчина и малолетний ребенок.

Муниципалитет в феврале предложил разобрать центральную часть дома и отстроить ее заново, а остальные части дома отремонтировать. В марте эти планы муниципалитета одобрили жители.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас тогда сказал, что восстановление дома обойдется в 1,2 млн. евро.

Мэр сказал, что работы будут проводить в 4 этапа, первые три этапа будет финансировать муниципалитет, страховые компании и правительство, а последний - восстановление квартир, оплатят сами жители.

Напомним, что из-за взрыва без жилья остались 57 человек. Часть из них переехала в социальное жилье.

Причины взрыва еще выясняются.

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