Работы на горе Таурас затягиваются: рабочих уже давно невидно

Работы на горе Таурас начались в 2022 году. С тех пор жители на гору попасть не могут. Из доступных объектов на горе был только Дворец бракосочетаний. И в этом году гора еще не будет открыта – работы затягиваются.

"Пока работы по реконструкции горы еще не возобновлены после технологического перерыва, сейчас согласовывают их начало. После согласования работы сразу же возобновят", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

ранее обещали завершить реконструкцию в четвертом квартале 2024 г, сейчас срок выполнения работ отложили до октября 2025 г. Однако муниципалитет надеется, что работы закончатся раньше.