"Время работы Litexpo продлено до 15 января, чтобы его закрытие не стало неожиданностью для жителей. Такое пожелание выразил и Минздрав. Мы понимаем, что это удобно жителям, поэтому продлеваем время работы центра на две недели", – сказал представитель самоуправления Паулюс Вайтекенас.
По его словам, центр вакцинации по-прежнему будет работать с 8 до 20 ч. в рабочие дни и с 9 до 19 ч. по выходным. На Рождество центр вакцинации работтаь не будет, а 1 января закроется раньше.
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