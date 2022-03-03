Работу беженцам из Украины предлагают торговцы, промышленники и транспортные компании

"Поток большой – регистрируем по 10 работодателей в час, в конце дня бывает 80 предложений. 30% работодателей предлагают проживание, немалая часть предлагает жилье бесплатно", – сказала глава Службы занятости Инга Балнаносене.
Ранее она говорила, что для украинцев есть больше 1000 рабочих мест.
Служба занятости сообщила, что поступило немало сообщений от работодателей, у которых есть партнеры в Украине, они пытаются перевести в Литву своих работников. Другие работодатели уверяют, что готовы приспособить график работы для женщин с детьми.
Пока неизвестно, какое образование у приезжих, поэтому предлагают менее квалифицированную работу. Работодатели приготовили рабочие места для поваров, горничных, работников в торговых залах, для электриков, наладчиков и инженеров.
"В первую очередь, конечно, решают вопросы, связанные со здравоохранением, местом жительства, обеспечением безопасности людей и детей, решают юридические вопросы. Но актуальный вопрос - занятость, рабочее место. Мы к этому интенсивно готовимся. Обратились к работодателям, которые готовы их принять", – сказала Балнаносене.
По ее словам, в Литву приезжают в основном женщины с детьми, поэтому не все работы им подойдут. Вероятно, наибольшим интересом будут пользоваться варианты в сфере услуг, торговли и обслуживания.
Пока в Службе занятости беженцы из Украины не регистрировались, но им предоставляют необходимую информацию, консультации по вопросу трудоустройства. В Паневежисе двое украинцев уже трудоустроились.
Беженцам из Украины не нужно получать разрешение на работу в Литве.
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